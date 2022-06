Estudiantes, ante el examen de la EBAU: "Debería hacerse el mismo examen en toda España y el mismo día"

Fernando de Haro ha estado en la Universidad, en una universidad de Madrid en plena vorágine por los exámenes de la EBAU. Alrededor de 200.000 alumnos españoles se presentan este año 2022 a este examen de acceso a los estudios universitarios. Este curso, incluso, se pueden presentar con una asignatura suspensa, si así lo decide el claustro de profesores de su colegio o instituto.

Desde el 1 de junio hasta el próximo 15-16 de este mismo mes, van a durar las pruebas de acceso a la universidad pues depende de la comunidad autónoma en la que se estudia. Este curso 2021/2022 sigue, como en años anteriores, la polémica por el distrito único que consiste en que cualquier estudiante que supere el examen y tenga determinada nota se podrá matricular en cualquier universidad de España. Pero los exámenes no son iguales en todas las comunidades autónomas y aunque se pide que el examen sea único e igual para toda España, de momento, no es así. Esto crea una desigualdad.

¿Qué piensan los estudiantes?

Lo más seguro es que se preocupen después cuando quieran acceder a la una carrera y, o no les de la nota, o se queden sin plazas porque hay otros estudiantes que han entrado siendo de otra autonomía distinta a la que han hecho la EBAU.

A Natalia, que le admitía a Fernando de Haro que en el primer examen estaba nerviosa, "hoy ya no", de momento le preocupa más los temas que le pueden caer en la siguiente prueba que es Historia. La anterior ha sido Lengua "me ha salido mejor de lo que imaginaba".

Álvaro está repansado Historia, "quiero estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones" para lo que se pide una nota de corte de 9 o 10, "depende de la uni, pero es lo que piden en la Politécnica" que es a la que quiere ir. Álvaro no se plantea irse a otra comunidad autónoma si no consigue entrar en esta universidad de Madrid.

Jorge, que quiere estudiar Ingeniería Informática, necesitará entre un 10 y un 14, por eso le parece injusto la diferencia de exámenes entre territorios "debería hacerse el mismo examen en todas las comunidades y el mismo día".

Lucía quiere ser veterinaria o bióloga y para ello necesita superar la nota de corte del 11. ¿Y si no tienes el 11,3 te irías a otra comunidad autónoma? "Que un exámen decida tu futuro universitario no me parece justo. No, no me iría, pero es que no voy a ir a la universidad, voy a hacer un curso privado de veterinaria".

Esa diferencia se nota hasta en el nombre del examen: EvAU o EBAU

Francisco López Rupérez, doctor en Ciencias Físicas, ex presidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, "los alumnos dicen que es injusto y ciertamente lo es, está acreditado, es normal que los chicos denuncien esa desigualdad".

Recuerda el profesor López Rupérez que durante su etapa al frente del Consejo Escolar del Estado comprobaron que año tras año había cuatro comunidades en las que el número de aprobados era altísimo por la diferencia en los exámenes, "País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana y La Rioja siempre estaban en niveles altísimos en cuanto a tasas de aprobados. Podemos pensar que todos eran muy listos, pero lo lógico era pensar que la dificultad de la prueba de acceso era más fácil que en el resto de comunidades".

"En el año 2015 con respecto a Asturias había una diferencia de más de 20 puntos con estas comunidades y con Madrid de más de 6 puntos", afirma Francisco López Rupérez que encuentra que "esas diferencias tienen un plus de coste económico para las familias porque si las plazas de Medicina en Valladolid son cubiertas por valencianos, vascos o canarios, para el chico, la chica de esa comunidad si quiere ser médico supondrá un desembolso mayor".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Resalta el doctor López Rupérez que son tan significativas las diferencias en esta prueba entre comunidades autónomas que se nota hasta en una anécdota, "cómo será la cosa que en unas comunidades EBAU se escribe con v y en otras con b, es el ejemplo, es la anécdota si se quiere, pero es un ejemplo claro de la dispersión que se sufre en este examen de acceso a la universidad. En Francia esto está resuelto con un examen de culminación del bachillerato".