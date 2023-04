Dos guardias civiles alucinan tras saber qué les une a Diego y lo que ocurrió en Galicia hace casi 40 años

Un parto es un momento único en la vida. La espera después de 9 meses se hace larga en comparación con el trayecto que la familia de Diego, nuestro protagonista en el programa de hoy de 'La Tarde', vivió de camino al hospital. Este niño, después de 9 meses, no pudo aguantar a llegar al hospital de Carral, en A Coruña y su madre se puso de parto en el coche.

Una situación que no debe ser fácil, sobre todo si no tienes quien te socorra y menos en 1985 donde los teléfonos no eran como los de ahora y no podías llamar a emergencias durante el trayecto. Pero por suerte para Diego y sus padres, dos Guardias Civiles, Antonio y Francisco socorrieron y ayudaron a nacer a este pequeñín en medio de una carretera camino de A Coruña.

Esta historia se les quedó, además de grabada en la retina, grabada en el corazón. Antonio y Francisco ya están jubilados, pero no volvieron a presenciar durante su ejercicio ninguna historia como aquella. Un regalo que la vida les hizo durante su servicio en el cuerpo. Diego nació una tarde de mayo y desde ese momento no volvieron a saber nada los unos de los otros, lo más impresionante es que tras 37 años y gracias al cuerpo de la Guardia Civil que hizo la búsqueda de la familia, se han vuelto a reencontrar.









El inicio de la historia

Diego nació una tarde de mayo y desde ese momento no volvieron a saber nada los unos de los otros, lo más impresionante es que tras 37 años y gracias al cuerpo de la Guardia Civil que hizo la búsqueda de la familia, se han vuelto a reencontrar. “En todos los cumpleaños es el tema recurrente y siempre se cuentan. Eso sí, la historia depende de quién te lo cuente, si mi madre o mi padre”, afirma Diego.

Diego cuenta la historia desde su versión y asegura que no había muchos kilómetros desde su casa hasta el próximo hospital: “Apenas unos 23 kilómetros. Lo malo son las carreteras comarcales, que tienen muchas curvas y la época, que no había móviles para avisar al hospital”.

A pesar de la poca distancia y de que el camino era complicado, Diego no pudo esperar más y llegó “a mitad de camino”. Lo gracioso es la cantidad de gente que iba en ese momento en el coche que llevaba a su madre camino al hospital: “Mi tío era el que conducía y mi padre iba de copiloto y atrás, mi madre y mi tía. Éramos 4 y acabaron siendo 5 conmigo”, comenta Diego entre las risas de Pilar Cisneros y Javi Nieves, que no podían creer tal cosa.

Ahora la pregunta es ¿dónde nació Diego? Pues con todo el jaleo de la situación, Diego acabó naciendo en el arcén bajó la agresiva petición de su madre a su tío, quien le tiró del pelo para que parase el coche porque no podía más. La preocupación se hizo dueña del momento al ver que Diego no respiraba. Tenía la boca obstruida y fue ahí cuando se cruzaron con la pareja de Guardias Civiles, Antonio y Francisco para que les ayudasen.

Uno de los guardia civiles cuenta su parte de la historia

Antonio relata su parte de la historia: “Íbamos patrullando como siempre por la carreter nacional 550 que va desde Santiago hasta Tui y nos topamos con un grupo de personas pidiéndonos que nos parasemos. Ahí fue cuando vimos todo e intentamos ayudar”. En ese momento, Diego aún no había nacido, pero su cabeza estaba saliendo prácticamente. No pararon de darle en los cachetes para que rompiese a llorar, hasta que uno de los Guardia Civiles consiguió dar el golpe de alegría. Diego rompió a llorar y consiguió respirar.

Los dos guardias civiles y la familia de Diego se marcharon al hospital más cercano y sin más preocupación de la madre, ya que no tuvo ninguna hemorragia, más allá de cortar y atar el cordón umbilical.

37 años después de lo sucedido, Diego, su familia y los dos guardias civiles se han reencontrado. Culpa de uno de los compañeros de Francisco y Antonio que quiso que se sucediera este evento, además en el mismo lugar donde Diego nació. Una imagen muy bonita que remata esta magnífica historia.