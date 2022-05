El desconocido uso del Metaverso que marca un antes y un después en la rehabilitación de lesiones neurológicas

El metaverso es un universo digital en el que sus usuarios se pueden conectar e interactuar dentro de un entorno virtual que emula la realidad física. Pero, ¿para qué sirve el famoso metaverso? Entre todas sus funciones, puede servir para que gente de Seattle, Zürich, Manchester y Granada pueden estar conectados y trabajando en el desarrollo de herramientas para hacer más fácil la vida de la gente. Este es el caso de Luca Conesa, un desarrollador de realidad virtual granadino que colabora con Facebook para crear un sistema de realidad virtual para tratamientos neurológicos y rehabilitar a pacientes con ictus.

Asimismo, tiene aplicaciones en la educación, la formación, en el marketing, el ocio y en el campo de la salud. Este último caso es el de Conesa, quien crea las manos con las que el enfermo va a acelerar su recuperación. "Si queremos que la mayoría de la gente aprenda a moverse en realidad virtual, queremos que usen algo más intuitivo y por eso queremos que usen las manos directamente", comienza explicando.

"Las gafas de realidad virtual más modernas usan las mismas cámaras con las que miran hacia fuera, con cámaras infrarrojos, ven también las manos. Ahí se pasa un algoritmo de inteligencia artificial que detecta dónde están las manos, cómo está doblado cada dedo y le pasa esa información al softwere. Toda esa capa de interacciones es en las que estamos trabajando", declara el entrevistado, haciendo referencia a cómo les llega toda esa información.

"Esas gafas se las pone la persona afectada por el ictus. Con las mismas gafas ven las manos a través de cámaras. El paciente se ve las manos y está con sus mismas manos en ese mundo virtual. Entonces, él puede interactuar en ese mundo virtual de una manera tan intuitiva como haría en el mundo real. Entonces, se convierte en algo más intuitivo para alguien que tiene una lesión cerebral", agrega.

"Es un formato más intuitivo"



"Nosotros estamos más centrado en rehabilitaciones cognitivas y no solo en personas que no tengan ninguna movilidad en la mano. El algoritmo de inteligencia artificial es lo suficientemente bueno para reimaginar el resto. Hemos visto a personas que tenían la mano incompleta y, en realidad virtual, la ven entera y pueden usarla para coger objetos, lo que no podrían hacer en el mundo real", aclara Conesa.

De esta manera, obligan al cerebro de esa persona, a través de un movimiento que en realidad es virtual. Pero como se lo estás representando en la virtualidad, hacen un ejercicio más acelarado de lo que podrían hacerlo en la realidad. "Es un formato más intuitivo del que no se tienen que preocupar en cómo se utiliza. Les podemos poner en cualquier situación y ellos pueden desenvolverse de manera más natural", apunta.

Por otro lado, Conesa habla de otras de las ventajas de la realidad virtual como es el poder reunirse desde diferentes lugares del mundo. Al igual que pasaría con una aplicación como Zoom, pero teniendo a esa persona a tu lado. "Es como una realidad electrónica paralela. Siempre y cuando no intentemos cosas como darnos la mano, el resto se ve como una interacción totalmente normal", comenta el entrevistado. "Esto se está haciendo ya y son gafas que cuestan en torno a los 300 euros", señala.

Asimismo, este es un mercado que se ha potenciado todavía más con la pandemia, dado que también desarrolla "concierto virtuales". "Yo creo que es una tecnología muy transversal que afecta a todo y los casos de uso profesional son muy interesantes, aunque se asocia más a videojuegos", concluye.