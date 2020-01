La curva de la felicidad

¿Acabas de cumplir los 47 y de repente tu vida ya no tiene sentido?

Echas la vista atrás y te preguntas ¿Pero que hecho en los que se suponen que son los mejores años de la vida?

Porque de golpe tu vida te parece vacía, todo te aburre, nada te emociona, nada te ilusiona, tu carrera no es lo que pensabas y tu cuerpo ya no te responde como antes. ¿Te está pasando? Tranquilo, no estás solo, le pasa a miles. Ni es un mito ni eres un flojo que no sabe aceptar el paso de los años con dignidad.

Estas crisis has sido catalogada como una realidad por una nueva investigación del Drarmouth College una universidad privada de de EEUU. El informe, publicado por la Oficina Nacional de Investigación económica, asegura que en torno a los 47,2 años las personas que vivimos en países desarrollados atravesamos el peor momento de nuestras vidas.

El estudio ha recogido datos en 132 países desde 1972 hasta 2018 (son 46 años recogiendo datos ) hasta constatar lo que muchos ya sospechamos que la crisis de la mediana edad no es una invención del cine o de la literatura, que existe de verdad y que la edad más probable en que la sufras es entorno a los 47 o 48 años.

En esta época neutros valores cambian e incluso el cerebro se modifica y una palabra empieza a protagonizar tus pensamientos: decepción. El profesor de economía David Blanchflower dibuja una curva en forma de U y apunta como en los países desarrollados esa curva de la felicidad empieza a descender a los 30 y toca fondo a finales de los 40. Una curva con forma de U.

¿Significa eso que hay esperanza?, ¿qué de ese pozo negro que son los 47 se vuelve a tomar impulso hacia arriba hacia una vida más plena y satisfecha a medida que van pasando los años?

Los autores del estudio creen que sí y atención a esta sorprendente conclusión: Existen evidencias sólidas de que la felicidad vuelve a los niveles de cuando teníamos 20 años a finales de los 70”.