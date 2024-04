Hipoteca nueva: ¿Qué interés debes elegir, fijo o variable?

El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 4,5%. Por quinta vez consecutiva.

Es el punto más alto desde 2001,aunque este escenario podría cambiar el próximo 6 junio, fecha de la siguiente reunión y en la que se prevé el primer recorte. Mientras tanto, los hipotecados siguen buscando fórmulas para abaratar la cuota pero no siempre es fácil.

De hecho, un 13% ha tratado de modificar sus condiciones y no ha podido, según un estudio del portal hipotecario Fotocasa. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué motivos hay detrás de ese freno por parte de los bancos para cambiar las hipotecas de tipo variable a fijo?

Por otro lado, si se confirma la bajada de tipos en junio, ¿Sigue saliendo rentable este cambio o es mejor esperar?

Y si voy a suscribir una nueva hipoteca ¿Que interés elijo, fijo o variable?

Da respuesta a todas estas cuestiones, Lorenzo Silvia, escritor: "Y cada vez la elección es más difícil. Lo único que se puede tener seguro es que a medida que pasen los meses el que peor va a estar será el consumidor, ya que, se endeuda a través de una hipoteca o tiene que pagar más por un producto".

Y es que, que bajen los tipos en junio no garantiza que de aquí a final de año no pueda haber subidas de nuevo. Se debería controlar la inflacción, pero ¿a qué precio? ¿debería Europa rebajar la presión? A todo esto responde Patricia Suárez que es presidenta de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros): "Si vemos los datos, en principio y comparado con otro países europeos sí que debería haber competencia, pero si luego trasladamos esas cifras no hay competencia. Pero claro, los depósitos o las cuentas remuneradas no se están viendo esos tipos de interés. Si comparamos cómo se están remunerando los depósitos en los bancos españoles y portugueses no se observa esa subida de tipos de interés. No se está trasladando la política monetaria del Banco Central Europeo en nuestro país".

Por ley, actualmente los gastos derivados de las novaciones , que es una de las fórmulas a las que acuden los hipotecados y que supone un cambio en las condiciones del préstamo para la vivienda, deben asumirlos las entidades financieras, ¿Tiene esto algo que ver para que sean reticentes al cambio? Es decir, que quieran ahorrarse este gasto.

Casi dos meses han pasado desde que el Gobierno aprobara los avales ICO destinados a la compra de vivienda por parte de jóvenes y familias con menores a cargo y todavía no tienen fecha para estar operativos. No solo eso, es que ni la banca conoce los detalles del convenio.¿Por qué? ¿Esto se veía venir?

El plazo para reclamar la devolución de los gastos de formalización de préstamos hipotecarios llega a su fin, tras prorrogarse hasta el 14 de abril de 2024, lo que ofreció un período extra a quienes se vieron perjudicados por esta práctica bancaria.