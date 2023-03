Jorge Olcina, climatólogo: "Las cosas no van bien. Es irrefutable"

El cambio climático en España tiene sus efectos directos: cada año la vendimia se adelanta más. En los últimos años se recoge la uva hasta dos y tres semanas antes de lo habitual.

La temperatura del Mar Mediterráneo no deja de subir. Según los registros que maneja el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo los valores se han incrementado en 1,5 grados desde el año1982.

El cambio climático es responsable también de la desaparición de los glaciares y neveros en los Pirineos. Entre 2011 y 2020, en 9 años, la superficie cubierta de glaciares de los Pirineos has disminuido en más de un 20% y han desaparecido 3 de ellos.

Según el último informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, las emisiones siguen sin caer lo suficiente para lograr el objetivo de que la temperatura mundial no se incremente más de 1,5 grados a final de siglo. Y reitera que el culpable es la actividad humana y especialmente la emisión de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, y óxido nitroso.

En La Tarde de COPE ha intervenido Jorge Olcina, catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante, que las cosas no van bien es irrefutable: “son datos científicos, evidencias”. Pero entiende que no existe una alarma social como si sucede con una pandemia: “no son cambios radicales, por eso el ciudadano de a pie prefiere no preocuparse de un problema que aún no le toca”.

Cree que desde hace años han intentado alarmarnos con imágenes y mensajes catastróficos. Y esa

En cuanto a la última decisión de Europa de paralizar, sin fecha, la prohibición de vender coches diésel y gasolina en 2035, cree Jorge Olcina que: “ese vaivén de los gobiernos, no es un buen mensaje a los ciudadanos. Caminamos hacia unos años de mucha incertidumbre, deberían ser años determinantes para tomar medidas, pero las diferencias regionales y entre países serán muy grandes”.

Es importante recordar queEEUU, China, India y Rusia, no están, de momento, por la labor de sumarse y fijarse limites: “en su conjunto suponen más del 60 por ciento de las emisiones de gases. Mientras ellos no aflojen, el problema difícilmente se va a solucionar”, recuerda Jorge Olcina.

Para comenzar a trabajar en el cambio climático es fundamental dejar atrás los mensajes catastróficos y educar desde las primeras etapas. Según Jorge Olcina el cambio comienza en el diseño de las propias ciudades: “deben ser más verdes, con edificios más eficientes, pensando más en el peatón que el coche. Se podría incluso rediseñar las temporadas turísticas, la temporada de buen tiempo cada vez se alarga más”.