Te caduca el pasaporte covid y no puedes vacunarte por haberte contagiado en la sexta ola: ¿Qué debes hacer?

La sexta ola de coronavirus continúa con la tendencia descendente y poco a poco las restricciones se van relajando. La llegada de ómicron provocó un contagio masivo que ha puesto en una situación comprometida a muchas personas en cuanto al pasaporte covid. La Comisión Europea decidió que este certificado de vacunación caducase a los nueve meses y por otro lado, las personas que se han contagiado tienen que esperar cinco meses para poder vacunarse.

Por tanto, muchas de las personas que se han contagiado en esta sexta ola y que no se habían puesto la tercera dosis se encuentran ante un problema. Tienen que esperar cinco meses desde el contagio, pero si el pasaporte covid caduca no podrá viajar al no poder renovarlo.

José Jonay Ojeda, médico especialista en medicina preventiva y salud pública y portavoz de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública), explica que hay que tener tranquilidad porque las estrategias pueden cambiar para adaptarse a las nuevas informaciones. Una opción para no quedar en el limbo del certificado covid es el certificado de recuperación, que se podría pedir "si tenemos una PCR positiva podríamos pedir este certificado de recuperación y tenerlo también en nuestro pasaporte covid.

El problema es que ante la gran cantidad de casos, poca gente tiene una prueba positiva de PCR y se hicieron una prueba de antígenos o de autodiagnóstico. Ante esto, José Jonay explica que deben recabar información en su centro sanitario para poder pedir ese certificado de recuperación.

Respecto a los cinco meses de espera desde contraer la enfermedad, el especialista explica que habría que estudiar el caso concreto de la persona y el lugar al que se dirige. "Es una recomendación, pero en algunas ocasiones se podría administrar", asegura. Por otro lado, se podría incluir la validez de una prueba diagnostica en las últimas 48 horas.