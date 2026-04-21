Ana Rosa Jurado, doctora: "Hay productos con probióticos, como los de Lactoflora, que mejoran la calidad de vida de las mujeres durante la menopausia"

La menopausia es una etapa natural en la vida de la mujer sobre la que todavía existen muchas dudas. Para resolverlas, la doctora Ana Rosa Jurado, sexóloga, doctora en medicina y vocal de la junta directiva de la Asociación Española para el estudio de la Menopausia, ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' de COPE.

La experta ha explicado que la menopausia es la última regla, un proceso que se confirma tras 12 meses de ausencia del periodo y que se origina por un cambio hormonal que afecta a todo el organismo.

Este cambio se debe a una bajada en los niveles de estrógeno y progesterona, hormonas para las que el cuerpo de la mujer está "programado para funcionar". Aunque los síntomas más conocidos son los sofocos y sudores nocturnos, Jurado señala que existen otros menos comentados como los cambios de humor, el insomnio y el cansancio derivado de la falta de descanso.

La microbiota, un factor clave

Durante la entrevista con Pilar García Muñiz, la doctora ha destacado el papel de la microbiota intestinal en este proceso. Ha introducido el concepto de "estroboloma", que define la función de la microbiota en el reciclaje de los estrógenos.

Según Jurado, una alteración en esta flora, habitual en la menopausia, puede provocar que haya un menor nivel de estrógenos en sangre y, por tanto, una sintomatología más intensa.

Pueden ayudar a pasar toda la sintomatología de la etapa del cambio de la menopausia" Ana Rosa Jurado Sexóloga y doctora en medicina

La buena noticia es que se puede actuar sobre ello. La doctora ha afirmado que "hoy en día hay productos probióticos, que contienen precisamente esos microorganismos, los que intervienen en esta especie de reciclado".

Al mejorar la microbiota, estos productos "van a procurar un nivel hormonal un poco más elevado" y, como consecuencia, una menor sintomatología. "Pueden ayudar a pasar toda la sintomatología de la etapa del cambio de la menopausia", ha asegurado.

Lactoflora, una solución específica

La especialista ha mencionado que existen laboratorios con líneas de investigación centradas exclusivamente en este campo. En concreto, ha señalado la gama Lactoflora, de la que ha dicho que "tiene un producto con probióticos que está especialmente diseñado para favorecer este reciclaje y para mejorar la calidad de vida al reducir la sintomatología de la menopausia".

Finalmente, Ana Rosa Jurado ha recordado que las mujeres no están solas y que, además de suplementos como los probióticos, existen otras opciones como la terapia hormonal de la menopausia, cuyos protocolos de seguridad "están ya bastante claros". El mensaje es tranquilizador: "Tenemos hoy productos de mucha calidad" para afrontar esta etapa sintiéndose bien.