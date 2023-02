Un abogado de Zaragoza se jubila y, tres meses después, su vida se vuelve un calvario: "Cada día a las 6"

Amadeo, un abogado de Zaragoza, ha contado este jueves en La Tardeel calvario que sufre tres meses después de que decidiese jubilarse con 61 años, después de haber estado trabajando desde los 14. Y es que, como él mismo confiesa, estudió derecho y asegura que una de las lecciones que aprendió y se le grabó a fuego es que la Administración debía estar al servicio del ciudadano.

Hoy, unos cuantos años más tarde y toda una vida profesional de por medio ya no lo siente así, y razón no le falta. Con 14 años ya empezó a trabajar, más adelante creó su propio despacho y desarrolló su carrera como abogado y analista jurídico en un prestigioso banco. A los 61 años tenía suficientes años cotizados y decidió jubilarse pero, lo que no sabía, es que el final de su vida laboral iba a ser una pesadilla.









El calvario que sufre un abogado tras jubilarse



Amadeo cada día se pone la alarma a las 6 de la mañana y a las 7 en punto comienza a llamar a los teléfonos habilitados por la Seguridad Social para pedir una cita previa y tramitar su jubilación, como él mismo cuenta en los micrófonos de COPE a Pilar Cisneros. “Durante horas no para de llamar y la única respuesta que recibe es el sonido de comunicar, ni siquiera descuelgan el teléfono”, relata la copresentadora de La Tarde. Una situación que Amadeo lastra desde hace tres meses y medio.

Lo ha intentado presencialmente en todas las oficinas de Zaragoza y tampoco lo ha conseguido. Y es que, en resumen, la situación de este abogado aragonés es complicada: se ha jubilado y tres meses después no ha podido cobrar nada por no haberse tramitado la jubilación.

“En los tres meses y medio que llevo a las 7 de la mañana estoy ya dentro de la web oficial de la Seguridad Social porque me dijeron que abren de 7 a 9, pero ni a las 7, 9 o 12. Otro funcionario me dije que la página se cayó”, explica en COPE el afectado. Confiesa que intentó obtener la cita previa por la web, pero no es operativa, te dice que no hay citas disponibles. “Me dieron dos teléfonos, el primer de ellos cuesta 1,88 euros el minuto, y en el que también me dicen que no hay cita previa. El otro es el oficial de la Seguridad Social y no lo coge”, comenta.









Lo que le dijeron a Amadeo en las oficinas



Desde 2012 se han reducido en un 20% las plantillas del personal administrativo. Pero el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones defiende que las pensiones se están reconociendo en un plazo inferior a 20 días y que todo trabajador que se jubila en España cobra su pensión al mes siguiente.

Amadeo, por su parte, asegura que terminó por presentarme de manera presencial y que se encontró con que no te dejan pasar dentro, te indican que llames por teléfono. “Le dije, como abogado, que deberían añadir que el teléfono es de pago, pero no me hicieron caso”, explica. Asegura que hay 4 funcionarios y dicen que están desbordados. “Un día me encontré con una cola de gente a las 9 de la mañana a 0 grados, entre ellos una madre buscando la forma de solicitar el Ingreso Mínimo Vital, ninguno de ellos había conseguido cita. Pero todo lo que daban era una hoja de reclamaciones”, asegura en COPE.

Ahora este ex abogado de Zaragoza sigue llamando porque quiere jubilarse, y no entiende “cómo a la gente mayor les hacen que se tengan que comprar un ordenador para una cita previa, o que tengan que hablar con una máquina, mis padres no serían capaces”. “En la Facultad me dijeron que la Administración estaba al servicio del ciudadano, pero eso no es lo que estoy viendo, al final parece que estoy mendigando”, concluye emocionado.