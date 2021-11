De Haro: "El malestar por la coyuntura política y económica está empezando a trasladarse a las calles"

Audio

Huelga entre el 19 y el 24 de diciembre, en plenas Navidades. La covid-19 nos hizo conscientes de cómo dependemos de los camiones para comer, para vestirnos. Somos más conscientes ahora con el problema del desabastecimiento mundial.

El 95% del transporte de mercancías que se realiza en España depende de los camioneros. La mayoría son autónomos y les falta fuerza para negociar. ¿Por qué tienen problemas los camioneros? Porque se incrementan los costes –solo este último año el precio del combustible ha aumentado en torno al 20%– y a ello se suman continuos retrasos en el abono de los servicios. La media de pagos es de 120 días. , los contratos siguen siendo muy inflexibles, con precios cerrados, no suben si suben los costes. Es frecuente que los portes incluyan las tareas de carga y descarga como una suerte de servicio adicional no remunerado. Las áreas de descanso no están bien dotadas y no están bien vigiladas. que hacen que se expongan a robos y daños materiales.

Esos son los problemas que tienen los camioneros, pero los españoles tenemos un problema con la falta de camioneros, nos hacen falta 15.000. Faltan vocaciones para el volante, la media de edad son 50 años y los jóvenes no quieren.

Soluciones: los que saben de esto dicen que serían la flexibilidad de los precios una reducción de la presión fiscal (reemplazando las tasas por contaminación por incentivos para la renovación de flotas); y, sobre todo, la mejora de las condiciones de trabajo y contratación: adecuación de las áreas de descanso y cumplimiento real de los plazos de pago.

Si al final hay huelga de camioneros tendremos más lío, últimamente tenemos mucho lío en las calles. El malestar por la coyuntura política y económica está empezando a trasladarse a las calles. La Comunidad de Madrid, que concentra las principales protestas de España, registró en octubre 374 manifestaciones, la cifra más alta en ese mes desde 2011. A las protestas del campo se unen Se une otras protestas como las del campo. O las del metal en Cádiz. Hay un malestar que no sale a la calle, es el malestar que se queda en casa.

El CIS de esta semana refleja que el 69,3% de los españoles apoyaría una intervención pública para controlar el precio de la luz, La coyuntura económica y la política del Gobierno está incrementando la preocupación de la gente-gente. El último barómetro del CIS muestra cómo la situación del mercado laboral, las pensiones, la energía, la vivienda o la subida de impuestos inquietan mucho más que hace un año. Desde mes de julio, el temor ante una crisis ha subido cuatro puntos entre los problemas que más afectan a título personal a los encuestados. Esto es algo que coincide con las rebajas de las previsiones económicas para España que están realizando los organismos nacionales e internacionales con excepción del Gobierno. La preocupación por el paro, a pesar de la creación de empleo, es el doble que hace un año. La inquietud por la pobreza y la desigualdad se ha multiplicado por dos.