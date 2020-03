De Haro: "En esta batalla no hay colores ni ideologías"

Audio

El país suma ya prácticamente 10.000 infecciones, más de la mitad en Madrid y se sitúa en cuarto lugar en contagios por detrás de China. El estado de alarma consiste en que salvos casos de fuerza mayor nos quedemos en casa. ¿Y qué hacen los que se quedan sin casa? Para resolver ese problema el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado 150 plazas para los sin techo en IFEMA. Esta iniciativa ha sido posible en gran medida porque en Arganda se pusieron instalaciones a disposición de las personas sin hogar. Ya ayer domingo se habían trasladado a solicitantes de asilo a un hotel de la localidad.

Pepe Aniorte, responsable de política social en el Ayuntamiento de Madrid.

Es importante cómo luchamos contra la enfermedad. Toda vida merece lo mejor. Aquí no hay colores ni ideologías. El gesto de este hostelero de Arganda nos dice por dónde va la manera de hacer frente la enfermedad. El caso de los sin techo no es una anécdota, esta es una batalla contra la enfermedad en la que cada persona cuenta, en la que no hay diferencias, en la que no importa si la vida te ha ido bien o mal. En el modo de luchar contra la enfermedad decimos quiens somos.

Y como no, esos médicos que en esta situación especial lo dan todo y salimos a la calle a aplaudir a nuestro personal sanitario. En este gesto lleno de agradecimiento hay una forma de ponerse delante de la enfermedad. Porque cuando salimos a las ventanas no nos quejamos ni hacemos reproches. Esas críticas tendrían sentido en otro momento, te digo que estamos afrontando con estilo esta batalla dura, hasta que lleguemos al pico de contagio.

En el aplauso hay el agradecimiento a quienes están dando lo mejor de sí mismos y está el mirarse como hasta ahora no nos habíamos mirado.