De Haro: "La actitud de los ministros de Podemos no ayuda. Están empeñados en la dialéctica del conflicto"

Tres citas importantes políticas en la agenda. La primera es la mesa de portavoces. Fundamental para el régimen parlamentario. Con motivo de esta reunión, Cayetana Álvarez de Toledo ha mandado un escrito donde reclama la apertura del Congreso. El PP romperá la atípica imagen de los plenos ante un hemiciclo prácticamente vacío decretada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para evitar posibles contagios por coronavirus, y enviará al pleno que debate la nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, emplazada este Jueves Santo, a 45 de los 89 diputados que tiene en la Cámara Baja el principal partido de la oposición. ¿Por qué esta baja actividad parlamentaria? No hay voluntad de escuchar al Parlamento. Gobernar no es sólo tomar decisiones, también es rendir cuentas.

Consejo de Ministros. Se ha aprobado solicitar la nueva prórroga del estado de alarma. Ya el PP ha dicho que apoyará pero que quiere más información para propuestas del Gobierno que vayan más allá del estado de alerta. Por ejemplo, lo de aislar a los asintomáticos. Sánchez insiste en los Pactos de la Moncloa. No tienen sentido. Pero sí tiene sentido unos Pactos de Estado. Para alcanzarlos es necesario ahondar en la posición de algunos ministros del Gabinete. Ayuda que la ministra de Defensa, Margarita Robles, reconozca que se hayan cometido errores en la gestión de la crisis sanitaria. Ayuda que la ministra Calviño, ante el problema de los alquileres, haya buscado soluciones que no fueran uniliaterales y que no criminalizaran a los propietarios.

De Haro critica la actitud de los ministros de la formación morada

Pero no ayuda nada la actitud de los ministros de Podemos que, en lugar de buscar la unidad y de superar sus posiciones ideológicas siguen empeñados en una dialéctica del conflicto y están obsesionados por ocupar espacios. Esa ha sido la posición de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esa ha sido la postura de Iglesias, que ayer en TVE, volvió a convertir la pandemia en una ocasión para defender su ideología sobre lo público.

Pero qué pesado es este tío con lo que se rescató los bancos. ¿Pero a quién le importa ahora esto? Tenemos un reto por delante. Y esto no ayuda. La tercera cita es el Eurogrupo, dónde han llovido muchísimas críticas a Alemania y a Holanda por su escasa solidaridad porque lo que interesa no es una ideología, sino lo concreto. Resolver y reconstruir.