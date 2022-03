Fernando de Haro, sobre la huelga: "Los sueños de grandeza de Sánchez han hecho durante 12 días mucho daño"

Audio

Ha corrido en dos horas, 45 minutos y 54 segundos el Maratón de Jerusalén. Se llama Valentyna Veeret-ska y es una de las tres millones de personas que han salido de Ucrania huyendo de la guerra. Ojalá pueda mejorar pronto su marca en Kiev. Las 300 personas que murieron bajo el teatro de Odesa ya solo pueden correr otra carrera.

Hoy era el gran día, 25 de marzo, en el Consejo Europeo, Sánchez iba a conseguir que los socios de la Unión aceptaran su plan para desvincular el precio del gas del precio de la electricidad. Pero la realidad se lo ha estropeado. Esa idea fija de aparecer como un gran líder que salva a toda Europa le ha llevado a Sánchez a no ceder ante la huelga de transportistas hasta 12 días después. A retrasar medidas que ya han tomado en Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal. Y ni así, ni cediendo, ha conseguido que se desconvoque la huelga por la Plataforma, los camioneros autónomos. Las ayudas de 20 céntimos por litros de gasolina y otras ayudas que doblan lo ofrecido en la primera negociación, de 500 a 1.000 millones de euros, han servido para llegar a un acuerdo con la patronal pero no con la Plataforma. El portavoz, Manuel Hernández, ha explicado en Herrera en Cope por qué no desconvocan.

Y el Gobierno ha tenido que ceder. Los llamó ultraderechistas, aliados de Putin, aunque ahora la ministro Calviño no se acuerde. Les dijeron que no eran representativos y ahora el Gobierno, la ministra de Transporte, la otra Sánchez, los ha convocado para una reunión dentro de una hora. Si esa reunión se hubiera producido hace 12 días solo el sector de la alimentación podría haberse ahorrado 1.200 millones de euros de pérdidas. Dentro de unas horas veremos hasta qué punto el plan de Sánchez de salvar a Europa de la crisis de precios se ha ido al garete. Ya ha renunciado a sus objetivos iniciales y se conforma con que España, excepcionalmente, pueda fijar los precios de un modo diferente a como los fija el resto de socios europeos.

Los sueños de grandeza y la falta de contacto con la realidad de Sánchez han hecho durante 12 días mucho daño. Esperemos que la huelga se acabe pronto. El que también quiere solucionar los problemas energéticos de Europa es Biden. Ha prometido hacernos llegar mucho gas de USA. Es un gas que lógicamente habrá que pagar en un mercado como el de USA que es totalmente libre

Ya veremos si el gas de USA soluciona nuestra dependencia de Rusia. Tenemos un problema serio, desde que empezó la guerra Europa le ha pagado a Rusia 17.000 millones de euros por su gas. Las bombas que han hecho huir a Valentyna se pagan con ese dinero.