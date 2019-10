Fernando de Haro: "Esta semana en España y Cataluña hemos tenido una política de la ficción"

Audio

Acaba la semana y echa uno la mirada atrás de lo que ha sido la vida política y se queda uno ojiplático, sorprendido. Hemos tenido una política de la ficción, política de la imagen, política de la realidad invertida. ¿Cuáles han sido los dos hechos fundamentales políticamente de la semana? Hemos tenido la resaca de la semana violenta en Cataluña, hemos tenido a Torra defendiendo la necesidad de retomar el derecho a la autodeterminación, la propuesta de resolución que se votará dentro de dos semanas pactada por Junts per Cat, por Esquerra y por la CUP para volver a impulsar la autodeterminación. Ya veremos cómo acaba eso, pero después de lo sucedido en Cataluña se crea la imagen ficticia, se crea el imaginario de que hay algo no reconocido, hay algo no tutelado, hay algún derecho político que le falta a los catalanes y que necesariamente tienen que independizarse. Es la respuesta que da el independentismo, que ya veremos cuánto tiempo se mantiene unido después de los hechos violentos de los últimos días.

Huida de la realidad hacia la pared que limita el fondo de saco porque el independentismo sabe perfectamente que no es posible esa autodeterminación, ese referéndum que proclama. También en Cataluña política ficción, cuando se está investigando la Audiencia Nacional quién está detrás de los altercados, de la violencia que se vivió en Cataluña, cuando investiga grupos radicales vinculados al independentismo pero no solo Torra, Esquerra y prácticamente todo el independentismo ha invertido la carga de la prueba y ha convertido a los policías en presuntos sospechosos de violencia.

Las dos notas que nos deja la semana: la Policía en Cataluña y el resto de España. En el resto de España hemos tenido también la política ficción, la política de inversión de la realidad, que es provocada por Sánchez sacando de la manera que sacó ayer a los restos de Franco del Valle de los Caídos Sánchez.

Una supuesta afrenta moral que los españoles tenían que resolver necesariamente y que la ha venido a cerrar también una especie de necesidad ficticia de sacar a Franco del Valle de los Caídos, que era lo más importante que hay que hacer. Es totalmente diferente pero tienen en común este aspecto de la necesidad y la política de la imagen que en Cataluña realiza el independentismo. Sánchez nos habla de la necesidad de la autodeterminación y, en Madrid, El Escorial, el Valle de los Caídos... el presidente del Gobierno en funciones nos cuenta la historia de una necesidad imperiosa de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Necesidades que son pura creación de imagen, necesidades falsas que no se corresponden con lo que realmente necesitamos a 15 días de las elecciones, con una desaceleración económica importante que quizá nos va a golpear con seriedad, con reformas pendientes en todos los aspectos: en aspecto educativo, en el aspecto de de las comunidades autónomas.... La política de esta semana ha estado basada en imágenes sobre supuestas necesidades no resueltas cuando las necesidades auténticas no han sido afectadas.