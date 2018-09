"O a rolex o a setas": Fernando de Haro critica la "condición perversa" de Sánchez

Tiempo de lectura: 1



En Nueva York, el presidente Sánchez ha hablado de las condiciones en las que está dispuesto a convocar elecciones. Son unas condiciones-trampa. Ha puesto una condición perversa. Ahora Sánchez dice que si el independentismo aprieta y no dialoga nos llevará a las urnas. ¿Por que hay trampa en estas declaraciones? Pedro Sánchez está en Moncloa porque le apoyaron los independentistas. Los independentistas han sido sus amigos políticos, sus socios políticos. Y ahora, cuando está quemado, quiere convertirlos en sus enemigos. Quiere protegerse con el constitucionalismo. Si los independentistas aprietan, entonces yo seré víctima de ellos. No Pedro, no. Tú no puedes presentarte como socio de los independentistas y, cuando te van mal las cosas, presentarte como su víctima. O a rolex, Pedro. O a setas. Pero no a rolex un rato y a setas a otro. Es maquiavélico lo que dijo ayer Pedro Sánchez en Nueva York.