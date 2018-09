Monólogo de Fernando de Haro del viernes 14 de septiembre

Tiempo de lectura: 1



Ahora discutiremos durante horas qué es plagio académico y que no lo es. Una discusión apasionante en el mundo académico. Lo que no tengo nada claro es que sea conveniente que se convierta en el centro de la vida política. A estas horas me parece que se pueden sacar estas conclusiones del caso tesis. 1. La tesis de Sánchez es mala, pero no va a hacer caer al presidente. 2. El presidente se queda tocado, es lo que les pasa a los que predican la excelencia moral. La excelencia moral es algo que logran pocos y conviene ser realista. 3. El caso del máster de Casado pierde fuerza. 4.- Cuando pones en marcha un ventilador de descalificaciones, como hizo el PSOE, el ventilador suele darse la vuelta. 5.- En España hay universidades, y no solo universidades, que pierden la cabeza por conseguir que algun político les deba algo. Hoy te doy un máster o una tesis, mañana tu me das algo. La partitocracia que lo mancha casi todo.