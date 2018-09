Monólogo de Fernando de Haro del martes, 11 de septiembre

Tiempo de lectura: 1



Hay zonas donde el cambio del clima es devastador. Me acuerdo de un viaje que hice al norte de Nigeria: la sequía avanzaba, el lago Chad se reducía y los pobres que comína pescado y se alimentaban de ñam, que es como una patata, no tenían nada que echarse a la boca. Se morían de hambre y por eso, algunos caían en las redes del grupo terrorista Boko Haram. Si hay guerra no se cultiva la tierra. Para que comamos todos, es necesaria la paz, es necesario un desarrollo sostenible. Es posible el hambre cero.