Monólogo de Fernando de Haro del lunes 24 de septiembre

La rehabilitación existe. No es una milonga. Existe en no pocos casos cuando se reconoce el error y cuando los presos son ayudados y acompañados. En España el tiempo medio de estancia en prisión es de casi 18 meses, mientras que en el resto de Europa es de 9,5 meses. Tenemos una estancia en prisión que dobla a la media Europea. Y España no es un país más inseguro que el resto de países europeos. No es verdad que sea necesario endurecer nuestro código penal. No es verdad que todos los que cometen delitos estén en la calle. No es verdad que todo los males, todas las injusticias, se puedan resolver con un código penal más duro.