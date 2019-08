De Haro:"La guerra de divisas entre China y EEUU es nefasta para la economía mundial"

Muy buenas tardes. Hoy hablamos de Bolsa, las cosas se han puesto complicadas entre las relaciones entre China y Estados Unidos. Wall Street cerró ayer con las mayores pérdidas porcentuales del año en sus tres indicadores, del 2,90 % en el caso del Dow Jones de Industriales, en reacción a la escalada en la guerra comercial EE.UU-China. Todo el mundo está pendiente de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Ayer uno de los analistas más conocidos, Jim Cramer que hace sus comentarios en la CNBC, recomendaba a los inversores que no se dejasen llevar por el pánico. Y Cramer también recomendaba que no se lanzaran a comprar locamente. Esta sacudida de las Bolsas se debe a la reacción a una posible guerra de divisas. El pasado jueves, Trump indicó que impondrá aranceles del 10% a productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre, a lo que el Ministerio de Comercio chino respondió anunciando que tomaría "contramedidas". Trump está obsesionado por el déficit comercial. Los dos Gobiernos mantuvieron en Shanghái la semana pasada, China se ha convencido de que el acuerdo con EE UU es cada vez menos realista y ha decidido disparar primero. La divisa de este país, el yuan, ha roto la barrera psicológica de las siete unidades por cada dólar, algo que llevaba sin pasar desde abril de 2008. Devaluación, artificialmente alto. Ahorro por encima del consumo. Trump acusa a China de "manipulación de divisas" tras la caída del yuan. Respuesta de China no muy severa. El Banco Popular de China (PBOC) que ha frenado el desplome del yuan. La guerra de divisas es nefasta para la economía mundial. Tenemos la amenaza del Brexit también. EEUU y China combatiendo y eso a nosotros no nos viene bien, no tenemos gobierno y hace mucho tiempo que en España no se hacen reformas.