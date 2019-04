De Haro: "Posiblemente es la peor campaña de nuestra historia"

Tiempo de lectura: 1



Así ha sonado esta mañana el traslado del Cristo de Mena, el Cristo de la Buena Muerte, y por eso Novio de la Vida. Ha habido que acortar el traslado por la lluvia que esta mañana caía en Málaga. Un traslado en el que no ha habido, afortunadamente, líderes de partidos políticos, solo una representación institucional. El Cristo de la Buena Muerte, lo es, entre otras cosas, porque inaugura un cambio radical: dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César.

Estamos en Jueves Santo y estamos en campaña electoral. Posiblemente la que ha sido la peor campaña de nuestra historia. Desde que Sánchez llegara al Gobierno quedó claro que no íbamos a tener ni una radio ni una televisión pública neutral. Como con todos los Gobiernos, pero quizás con él más, RTVE ha estado a su servicio. Y lo ha estado especialmente en las últimas horas, en el lío de los debates. Recordemos lo sucedido en los últimos días. Sánchez no ha querido debatir en un cara a cara con Casado, no quiere darle protagonismo al líder de la oposición.