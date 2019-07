De Haro: "Pedro Sánchez ha dedicado un minuto y medio a la situación de Cataluña"

Esta mañana discurso del candidato Pedro Sánchez. Un discurso absolutamente anómalo porque todos los que lo han escuchado sabían que no dependía de la intervención de Pedro Sánchez el que sea presidente o no del gobierno y sí de las conversaciones, negociaciones discretas por decirlo de alguna manera que está manteniendo con Podemos. Eso es lo trascendente realmente y no lo que ha dicho el Presidente del Gobierno.

A Podemos se refería Pedro Sánchez 2 horas después de su discurso, a las 14 horas de la tarde. Discurso claramente de izquierda, buscando el apoyo de Podemos y discurso haciendo oposición de la oposición criticando a PP, Ciudadanos y Vox. Durante su larga intervención, al referirse a los problemas que afronta España le ha dedicado un minuto y medio a la situación de Cataluña, cómo si el problema del secesionismo, el problema de la independencia no fuera un problema real para España.

Ha hecho un discurso hablando del reto del cambio climático, del reto del empleo pero sin concretar prácticamente nada. Las medidas concretas han brillado por su ausencia y sobre todo Pedro Sánchez no ha presentado un programa de gobierno de forma genérica, muchas transformaciones y muchos cambios buscando la complicidad con la izquierda pero no ha definido nada de cómo va a pagar todo lo que quiere hacer. Y a eso, no ha dedicado un solo segundo. Eso sí, ha tenido tiempo para hablar en dos ocasiones de Franco y de la memoria histórica.