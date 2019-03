De Haro a las15h: "El partido siempre lleva la razón, no se equivoca"

Tiempo de lectura: 2



Estamos obesionados con la alimentación. Y por eso hay que apuntar una nueva palabra:a-cri-la-mi-da. La a-cri-la-mi-da es una sustancia que se forma de un modo natural cuando tuestas o fríes alimentos con almidón. Puede ser cancerígeno, sobre todo en exceso. Y el palabro se ha puesto de moda porque las organizaciones de consumidores la han encontrado en exceso en varios productos. Cada vez resulta más complicado comer caso.

El partido siempre lleva la razón, el partido no se equivoca. Y si el partido cambia de posición, hay que cambiar con el partido, de otro modo te conviertes en un transfuga, en un aprovechado. Esto que es verdad en todos los partidos españoles, el PSOE de Sánchez quiere dejárselo muy claro a los que titubean, a los flaquean. A los que tienen una pertenencia débil. El caso Soraya Rodríguez

Como saben ustedes Soraya Rodríguez, la que fue portavoz parlamentaria en la época de Rubalcaba, fue también muy crítica con la disposición del Gobierno de Sánchez a utilziar un mediador para negociar con Torra. Aquellas críticas provocaron que el Partido le diera de baja de la Asamblea del Consejo de Europa. La ex diputada se dio de baja ayer del PSOE explicando que discrepa de la posición que el partido tiene con el independentismo catalán. Y no ha cerrado la puerta a incorporarse a Ciudadanos. ¿Para qué queremos más? El ministro Ábalos, mano derecha o izquierda de Sánchez, le ha llamado transfuga.

La ex diputada no tiene ningún cargo, no puede ser transfuga. Un transfuga es alguien que usa su escaño o su cargo para apoyar a otro partido. Pero esto es lo más suave que le han dicho. Oscar Puente el portavoz oficial del Partido ha dicho de ella que se marcha porque no puede vivir del PSOE

Y para rematarlo la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha argumentado que los socialistas no abandonan nunca el PSOE

Los socialistas de verdad no abandonan nunca el PSOE, pertenencia sin capacidad crítca, pertenencia de secta. Los integrismos religiosos confían más en la libertad y en la capacidad crítica de sus miembros. Pues que se vayan preparando Susana Díaz, Fernández Vara, o García Page. En esto PSOE España es plurinacional y si no estás con el jefe eres un transfuga o un paniaguado. Además a Susana Díaz se le ha ocurrido poner caritas y problemas con los ministros que van a aterrizar en las listas andaluzas. Que se vaya preparando.