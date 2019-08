De Haro a las 15 h: "Esas dudas que se montan sobre Isabel Díaz Ayuso de momento no tienen mucha consistencia"

Debate de investidura. Mañana Importante para el PP, poder real y simbólico. Ciudadanos va a preferir a apoyar al PP y no al PSOE aunque el PSOE es la fuerza más votada. El PP de Casado. Ayudi ha hecho un largo discurso. Bajada de impuestos, libertad educativa. Ha hecho mención a sus predecesores en el cargo, leGuina, Gallardón. Esperanza Aguirre y Cifuentes. No Garrido, No Ignacio González. Seis meses en prision preventiva.Estos precedentes según Errejon deslegitiman a Ayuso para gobernar. "La corrupción del PP en Madrid es una cuestión estructural”. Errejón va a ser la voz cantante. Errejón califica de "disparate" la investidura de Ayuso. No hay legitimidad. No habrñia actuado de forma limpia. PÚNICA. Hay una declaración judicial realizada en 2014 por un informático, Adrián de Pedro, hermano de Alejando de Pedro, el supuesto «conseguidor» de contratos de la trama Púnica que señalaba a Díaz Ayuso como su contacto en el PP para la campaña de Aguirre de 2011 AVALMADRID. Hizo gestiones para saber cómo estaba Trafico de incfluencias- La corrupción no tiene pase alguno. Caso Púnica. Gabilondo ha pedido comisión de investigación.