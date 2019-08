De Haro a las 18 h: "No es cierto que Sánchez, como quiere vender, este haciendo un trabajo intenso"

Muy buenas tardes. Pedro Sánchez está empeñado en vendernos una idea contradictoria con la realidad. Después de su entrevista de ayer con el Rey en Marivent quiso darnos la idea de que él está trabajando intensamente para conseguir la investidura. Sus reuniones con los colectivos quieren abonar esta idea y tener a ocho ministros en danza quiere abonar esta idea. La realidad contradice este mensaje que quiere lanzar Sánchez. Porque no está buscando esa investidura, sino haciendo campaña electoral y porque su actitud con Podemos hace imposible la investidura. Hay una desconfianza recíproca, sin haber hablado con Pablo Iglesias. No es cierto que Sánchez, como quiere vender, este haciendo un trabajo intenso y prueba de ello es que no para de zurrar a su socio. Echenique ayer respondió a Sánchez le dijo que tenía que ponerse a trabajar. Y carmen calvo lo mismo, diciendo que todo era culpa de Podemos. La idea de estar buscando la investidura y zurrar a Podemos es evidentemente contradictoria. En realidad Sánchez está en pre campaña electoral, para intentar ganar los votos de Podemos. Cuando Sánchez se reúne con gente que no le baila el agua se hace evidente su contradicción. Hoy se ha reunido con sindicatos y empresarios. Los sindicatos le han dicho que intente conseguir un gobierno de izquierdas. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras le ha dicho que se ponga a trabajar. Después se ha reunido con los empresarios. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi le ha dicho que ellos no están en campaña electoral. Los empresarios han pedido un gobierno moderado, no con Podemos. Sobre todo, Garamendi al decir esto ha subrayada que Pedro Sánchez está en campaña electoral.