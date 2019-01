De Haro a las 18h: "Una derrota rotunda de May obliga a un plan B en pocas horas, pero no hay alternativa"

Tiempo de lectura: 2



"Cuando cogemos el avión o cuando vemos de lejos una aeronave con el logotipo de Iberia pensamos todavía que es la compañía española de bandera. Pero no es así, Iberia es una empresa birtánica y una de los efectos que puede tener la votación que se va producir esta noche en el Parlamento Británico es que Iberia no pueda volar en España. Esta noche en el Parlamento Británico no vota cómo quedan las cosas entre el Reino Unido y la Unión sino si se sigue el acuerdo de transición pactado hasta 2020. Si no se respalda acuerdo y hay brexit duro, Iberia puede perder su licencia. Hay quien trabaja intensamente en Bruselas para explicar que Iberia sigue siendo española.

Desde que en 2016 se celebró el referéndum del brexit, el número de españoles que se han marchado al Reino Unido han bajado más de un 40 por ciento. Si se aprobara el acuerdo pactado con Bruselas podríamos ir a a trabajar al Reino Unido como hasta ahora, hasta hasta diciembre de 2020 . Si hay brexit duro, brexit sin acuerdo, a partir de marzo a los trabajadores de la Unión Europea se les pueden establecer nuevas condiciones.

A Theresa May el gusta este tema de Abba, Dancing Queen.

Por mucho que baile May, sea cual sea el resultado en la Cámara de los Comunes será un mal resultado. Son las consecuencias de una nacionalismo que llevó a Cameron a convocar un referéndum suicida que los políticos británicos no han sabido ni han querido corregir.

Supongamos que hay sorpresa, que Theresa May consige el apoyo suficiente para que quede sancionado el acuerdo firmado con la Unión Europea. Al menos sabríamos a qué atenernos.

Una derrota rotunda de May, muy posible, obliga a la primera ministra a presentar un plan B en pocas horas. Y en realidad no hay alternativa. Podríamos acabar en brexit duro, que es el que desean los euroescépticos más recalcitrantes como Boris Jhonson. Un brexit sin acuerdo aumentaría los efectos negativos en la economía británica. El PIB de Reino Unido caería alrededor de un 8% sobre el nivel actual de aquí a 2023 si no se llega a un acuerdo de 'brexit'. Otra posibilidad es que el rechazo de los Comunes provoque una prorroga de la fecha de salida, de marzo a junio, y un nuevo referéndum. En ese caso se abriría la posibilidad remota de una marcha atrás.

En cualquier caso todos los escenarios apuntan a un proceso largo, que puede fracturar aún más a los británicos y que puede seguir dañando, sobre todo, su bienestar. La unidad es siempre mejor que la ruptura".