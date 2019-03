De Haro a las 18h: "Torrent ha convertido su comparecencia en un acto de propaganda"

Tiempo de lectura: 2



No sabemos si Pedro Sánchez escribe a mano a si utiliza ordenador. Lo que ha publicado, sus tesis y su 'Manual de Resistencia' está escrito por mano de otro. No sabemos si ha firmado a mano o con firma electrónica el decreto de disolución de las Cortes. El caso es que lo ha firmado.

Lo ha firmado a las once de la mañana mientras comparecía en el Supremo el que fue secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto. Han sido acciones paralelas. La comparecencia de Nieto, ha sido, de todas las comparecencias que se han producido en el tribunal, la más contundente en negar la versión que ha creado la propaganda independentista. Hubo violencia, y el 1 de octubre se celebró porque los Mossos no obedecieron a los jueces.

Ya veremos que consecuencias tienen estas declaraciones en la sentencia final. Pero esa sentencia llegará después de las elecciones pero seguramente antes de que los pactos de un posible Gobierno se hayan cerrado. La sentencia llegará en verano y no habrá pacto de Gobierno hasta que no sepamos el resultado de las europeas municipales y autónomicas. Acciones paralelas.

Después de firmar esta mañana el decreto de convocatoria de elecciones, la firma se ha secado esta tarde. Y mientras se secaba la firma ha comparecido como testigo Roger Torrent el actual presidente del Parlamento Catalán. Torrent ha convertido su comparecencia en un acto de propaganda y ha asegurado que el independentismo volverá a votar, como lo hizo el 1 de octubre

Torrent no está en la cárcel. Es uno de los actuales líderes de ERC, uno socio imprescindible para Sánchez, que desafía al Constitucional que ha prohibido un referendum como el que ha defendido Torrent. Esto son los posibles socios de Sánchez. Torrent ha asegurado que haría lo mismo que hizo Carmen Forcadell, la que era presidenta del Parlament y que desobeció al Constitucional. No es verdad. No lo ha hecho. Torrent, obedeció al Constitucional hace un año, cuando le ordenó que no celebrara una investidura para hacer a Puigdemont presidente. Torrent, volvió a obedecer a los jueces cuando le dijeron que no podía hacer el voto delegado de Puigdemont.