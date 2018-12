De Haro a las 18h: "El Supremo ha dado hoy muestras de que hila muy fino"

Tiempo de lectura: 2



Seguro que te acuerdas porque te lo contamos aquí. Hace nueve días comenzó el juicio a los políticos presos que pretendieron conseguir la secesión de Cataluña. Quizás el juicio más importante, al menos por sus efectos políticos, que se ha celebrado en el Supremo desde el comienzo de la democracia. La fiscalía aseguró que se había producido un ataque al corazón del Estado. El juicio tiene lugar en el Tribunal Supremo. Y en esa primera sesión se discutió si el Tribunal Supremo era el tribunal competente para juzgar a los políticos presos. Las defensas de los sececionistas quisieron dar la impresión de que el juicio es un juicio político, que está todo decidido y que se han vulnerado el derecho a la defensa porque el Supremo no es el tribunal competente porque el asunto debía de ser juzgado en Madrid sino en Cataluña, por el Tribunal Superior de Cataluña. No es una cuestión baladí decidir si el Tribunal Supremo es o no el Tribunal competente. Cualquier error en este campo puede servir para que los políticos presos argumenten en un futuro ante el Tribunal de Estrasburgo que se ha producido indefensión. Los políticos presos cuando protagonizaron la presunta rebelión de la que están acusados eran aforados. Pero no es ese el motivo por el que el caso está en el Supremo. El caso está en el Supremo porque nos afecta a todos, porque compromete la soberanía de todos los españoles. Pero el Supremo ha dado hoy muestras de que hila muy fino. Afortunadamente el Supremo hila muy fino, no son políticos haciendo política, son jueces haciendo justicia y por eso los seis acusados que solo estaban acusados de desobediencia van a ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Supremo divide así la causa, y a los miembros de la mesa del Parlament y al portavoz de la CUP los manda al Tribunal Catalán. El Supremo incluso esta dispuesto a que se utilice un sistema de traducción del catalán al español. Hacen muy bien los jueces, que no son políticos, es necesario ser exquisitos con los que no fueron exquisitos con la soberanía de todos, se está administrando justicia, no se está ejecutando una venganza política.