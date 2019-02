De Haro a las 18h: "Sánchez hoy ha hablado de un desnaturalización de los mecansimos paralamentarios"

Tiempo de lectura: 1



Rajoy ha declarado en el Supremo con gran carga política y menos carga jurídica. El expresidnete del Gobierno ha contrarrestado buena parte de la propaganda política que hemos escuchado de los indepes en las últumas semanas. El referéndum y la DUI fueron un intento de liquidar el Estado. Poca broma.

Rajoy sin mencionarlo le ha querido lanzar una carga de profundidad a Sáchez, se advirtió, se requirió al idependentismo pero no se negoció.

Le ha faltado añadir que Sánchez sí negocia

Este miércoles se ha celebrado la última sesión de control de las Cámaras. Los líderes del PP Pablo casado y de Ciudadanos Rivera han afeado a Sánchez sus negociaciaciones con los independentistas. Sánchez ha deseado que el próximo Congreso de los Diputados se pareczca más a la España Real.

O sea, que Sánchez al despedirse ha asegurado quizás que lo que votaron los españoles, quizás que el reparto de escaños, quizás que la ley electoral del 77 no representa a la España Real. Le faltado asegurar que esa casta que forma mayorías en el Congreso está contra el pueblo. En realidad lo ha dicho pero con otras palabras.

Sánchez nada más y nada menos ha hablado de una desnaturalización de los mecansimos paralamentarios. ¿A qué desnaturalización se refiere? A la que le permitió ser presidente del Gobierno pero no sacar adelante los presupuestos. ¿A las mayorías que conforme a la ley no han convalidado decretos leyes? No es obstrrucción Pedro, no es que el Parlamento no represente a la España Real es que tú Pedro tenías solo 84 diputados. Muy peligroso, por su populismo, este discurso de un presidente que descalifica al Parlamento y que se ha hartado de gobernar por decreto