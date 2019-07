De Haro a las 18h: "Sánchez no se arremanga y quiere una investidura pasiva"

Tiempo de lectura: 2



Hemos tenido hoy el barómetro del CIS, un barómetro que, que casualidad le viene estupendo a lo que Sánchez quiere. Sánchez no se arremanga y quiere una investidura pasiva, es decir, para evitar la desgracia de la repetición de elecciones que le apoyen. Los españoles consideran que el segundo problema que hay aquí en España, después del paro son los políticos. ¡Pero como no hombre! Como no vamos a pensar los españoles que los políticos son un problema, si desde 2015 parece que la cosa no ha cambiado, no escuchamos nada más que vetos: yo con este no pacto, yo con este no me hago la foto...No se ha compasado el ritmo de los políticos a la realidad de un parlamento que es diferente, ahí está Sánchez que quiere ser investido sin remangarse y que parece no descartar un plan B de una elecciones, tensionando las instituciones como si eso fuese normal. El resultado del CIS, es muy favorable a la intenciones de Pedro Sánchez ¿por qué? Porque es un CIS que dispara la intención de voto a favor del Partido Popular del Partido Socialista, llegando casi al 40% de intención de voto. Deja a Ciudadanos como segundo partido y lamina a Podemos, es verdad que el barómetro explica que ese es el resultado de una encuesta muy cercana a las elecciones y que ahora mismo no es el momento de la opinión publica, pero...¿quién se va a leer la letra pequeña? Todo el mundo va a leer la letra grande, si ahora se celebran elecciones Pedro Sánchez se vería beneficiado y, ¡Qué casualidad! Coincide el titular con lo que a Sánchez le interesa, que es presionar a Podemos para que apoye la investidura. Este CIS se ha producido, después de que está mañana Pablo Iglesias haya propuesto una especie de truco. Mira Pedro, pactamos que yo entre en el Gobierno y si no sale la primera investidura pues ya hacemos otra investidura y yo me quedo fuera del Gobierno que no es proponer nada pero si es reconocer en el fondo que ya esta dispuesto a no entrar en el Gobierno. De todas maneras, en Podemos hay muchos malestar por la encuesta y por el no que le ha dado Pedro Sánchez a Pablo Iglesias que en segunda investidura admitiría votar a favor de Pedro Sánchez sin entrar en el Gobierno. Donde tampoco hay acuerdo es en Murcia y Madrid, mañana se verán los líderes de PP, Ciudadanos y VOX en la Asamblea de Madrid sin que haya acuerdo. Ha habido un rifirrafe en Twitter, entre VOX y Ciudadanos acusando VOX a Ciudadanos de cosas muy serias, utilizando un lenguaje bastante soez. Es verdad que se entiende mal la posición de Rivera que ya no es Ciudadanos sino Ciudodanos, el no a todo.