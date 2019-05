De Haro a las 18h: "¿Qué trabajo le costaba decir que en en España no hay presos políticos?"

Tiempo de lectura: 2



Theresa May ha querido dar un golpe de efecto anunciando un posible segundo referéndum si el Parlamento aprueba un nuevo acuerdo del Brexit. En realidad, es más un golpe de efecto que otra cosa, porque la posibilidad de que el acuerdo se apruebe es muy remota, no dan los números.

Y en España desde esta mañana ha arrancado una nueva legislatura. Tenemos una profesora de Derecho Constitucional como presidenta del Congreso, eso tiene sus ventajas. Saber Derecho siempre es una ventaja, pero es incoveniente porque todo profesor de Derecho Constitucional lleva dentro un Tribunal Constitucional y tiende a convertirse en juez y parte. Y eso es exactamento lo que ha pasado hoy en el Congreso.

Los diputados independentistas acusados de rebelión han montado otra vez el circo. Oriol Junqueras se ha paseado por el Congreso como si estuviera invitando a alguien a algo, como si fuera el padrino de una boda. Ha buscado dos veces saludar a Sánchez y las dos veces lo ha conseguudi. En la segunda ocasión, Sánchez, que estaba hablando por teléfono, ha dejado de hablar por teléfono y le ha contestado. Junqueras le ha dicho tenemos que hablar, y dice el PP que la respuesta de Sánchez ha sido no te preocupes. La primera se comprende, pero la segunda, muy mal.

Y luego ha estado el circo de los juramentos, que era previsible, pero se han pasado de la raya, ocho pueblos.

Oriol Junqueras. ha jurado “desde el compromiso republicano, por imperativo legal, y como preso político". Romeva, en el Senado, también ha acatado la Constitución -que no la ha acatado- como "preso político".

Rivera, que quiere ocupar rápido el espacio de líder de la oposición, ha saltado como un resorte pidiendo que la presidenta del Congreso hiciera algo.

Y la profesora Batet inmediatamente ha callado a Rivera y le ha dicho que esto está todo solucionado, porque ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Este es el problema de tener una profesora de Derecho Constitucional, que se convierte en juez y parte.

Pero a la profesora Batet se le ha olvidado la SENTENCIA 74/1991 que dice que lo importante no es la fórmula que se utilice, en esto el Constitucional da mano ancha, lo que dice claramente es que tiene que haber un acatamiento incondional y pleno de la Constitutición. Pero claro, si alguien se declara preso político, además de mentir, no está acatando la Constitución. Primero porque es falso que haya presos políticos. Segundo, porque afirmar que hay presos políticos significa no reconocer la Constitución.

La profesora Batet tenía que haber dejado hablar a la oposición y tenía que haber hecho una coletilla. ¿Qué trabajo le costaba decir que en en España no hay presos políticos? Se ha callado.

Luego, le han preguntado por la suspensión. Estos acusados ya tenían que estar suspendidos según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No se ha sentado en una mesa y una silla. Esa es la excusa que ha puesto. No necesita sentarse en una mesa y una silla. Sabe perfectamente la profesora Batet que hay que suspenderlos. Va a aplazarlos hasta la semana que viene, porque el domingo hay elecciones y conviene no irritar.

¿Significa esto que hay un acuerdo con los independentistas? Seguramente no, pero sí hay una voluntad de no irritarlos en exceso.