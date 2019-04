De Haro a las 18h: "Probablemente la mayor veleta de la política española es Sánchez"

Tiempo de lectura: 2



A juzgar por las encuestas Vox está haciendo buena campaña. En este momento el promedio de las encuestas le da a Santiago Abascal el 11 por ciento de intención de voto. La campaña se basa en actos multitudinarios y en el uso de redes sociales. Los candidatos no dan entrevistas en las que se pueda ver que están flojos en algunos temas o que lo que dicen no tiene que ver con la realidad. El éxito de la campaña de Vox también se basa en eslóganes fáciles, como este.

Abascal llama derechita cobarde al PP y veleta naranja a Ciudadanos. Ciudadanos ha cambiado en muchas cosas. Pero probablemente la mayor veleta de la política española es Sánchez. Sánchez ha sido veleta en muchas cosas pero uno de las más llamativas es su cambio en el modelo que que propone para España.

Sánchez cuando recuperó la secretaría general del PSOE en las primarias de hace dos años hablaba de estado plurinacional. Fue la fórmula que impuso en el 39º congreso federal del partido, en junio del 2017.

Pero hace unos días cuando se presentó las 110 medidas para las elecciones, el Estado plurinacional desapareció y lo del Estado plurinacional.

Hoy se ha presentado el programa electoral y ha prometido "las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno. el PSOE recurda que su postura está recogida en las llamadas Declaración de Granada y de Barcelona (2017) en las que sí se apuesta como solución definitiva por la reforma constitucional y el Estado federal para "avanzar hasta reconocer plenamente su carácter plurinacional".

¿Por qué hace esto? PSOE, UP y Compromís un 21%. Es más probable que ninguno sume: 62%

Sánchez la semana pasada semana en una entrevista en La Sexta , eludió pronunciarse sobre posibles indultos a los líderes independentistas si son condenados por el Suprem

La semana pasada Oriol Junqueras, que envió una carta a la militancia en la que llama a no caer en el “error de fijar líneas rojas” que puedan propiciar un gobierno de derechas. Este fin de semana s en un artículo en La Vanguardia los políticos presos presos de Junts per Catalunya, que abogaban “el desbloqueo”, es decir, por apoyar al PSOE si “siempre y cuando el candidato se comprometa a abordar el camino del diálogo y no niegue el referéndum”. la condición ya no es que Pedro Sánchez se comprometa a negociar ese referéndum, sino que “no lo niegue”.