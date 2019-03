De Haro a las 18h: "Parece que Casado corrige y se resitúa en el centro"

Tiempo de lectura: 2



A las 16, hace un par de horas, te lo adelantaba y te decia que la Junta Electoral Central estaba dispuesta a tomar una medida que no ha tomado nunca hasta ahora y hace unos minutos nos ha llegado un comunicado de ellos. Parece que está dispuesta a ordenar a los Mossos d'Esquadra que retiren los lazos amarillos. Hasta ahora, no se había producido nada parecido. Y parece que Casado se ha dado cuenta de que no puede competir con la emergencia de Vox pareciéndose a Vox.

Casado,que está en Valencia, ha dejado claro que a diferencia de Vox, el PP no reivindica el franquismo. Parece que corrige Casado, parece que quiere resituarse en el centro. Hubo una época en la que Casado quería frenar la sangría de votos hacia Vox haciendo un discurso muy parecido al de Vox. Ahora se distancia de esa reinvindicación del franquismo que está haciendo Vox, que ha fichado a cuatro generales. Dos de ellos, Agustín Rosety y Alberto Asarta firmaron un manifiesto revindicando a Franco. Y uno de ellos, Fulgencio Coll, lo ha hecho esta mañana en 'Herrera en COPE'.

Fulgencio Coll ha entrado en política porque dice que "la situación que tenemos en España nos obliga a contribuir de una forma o de otra a los cuatro militares". Cualquier militar que renuncia a su carrera puede entrar en política pero lo que ha dicho es que la situación de España es tan excepcional que necesitan militares en reserva. Que no recurra a eso, porque no es verdad. El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de la ley.

¿Por que corrige el PP? En el último mes el PP, sigue cayendo. En sociología electoral se mide la orientación ideológica de 1 a 10. 1 es extrema izquierda, 10 estrema derecha. Los votantes del PP se situan en el 7. Centro-derecha. A lo mejor se ha dado cuenta Casado de que intentando no perder votos se ha ido al 8, y al 9. Las elecciones en España se ganan en el centro. Parece que se han dado cuenta