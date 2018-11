De Haro a las 18h: "El nuevo bachillerato que quiere crear el Gobierno no es ni siquiera el de la LOE"

Tiempo de lectura: 1



Este Gobierno en minoría muy minoritaria está empeñado en sacar adelante una reforma educativa sin consenso y sin debate alguno. El Gobierno ha convocado para el 18 de diciembre una reunión del Consejo Escolar del Estado sin dar tiempo a que se estudie, se piensen, se debatan los cambios que quiere hacer. Algunos de esos cambios van mucho más allá de la derogación de la LOMCE. El nuevo bachillerato que quiere crear el Gobierno no es ni siquiera el de la LOE. Se quiere dar solución a la tasa de abandono del bachillerato, pero en lugar de abrir un diálogo sereno sobre esta cuestión, se optan por desdibujar. Con una solución muy dudosa se opta por un modelo de bachillerato semejante al de la carrera universitaria, de modo que en la práctica ya no habría dos cursos diferenciados. El alumno podría elegir como un supermercado que asignaturas cursa cada año. Le llaman el bachillerato sensible. Es solo un ejemplo de una decisión muy controvertida que se impondría, otras son el desprecio a la demanda social, a la educación elegida por los padres y a si por su orden. Este era el partido que decía que quería un gran pacto de educación.