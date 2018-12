De Haro a las 18h: "Nuestros jóvenes están sin trabajo, desencantados y apáticos, ¿Hablamos de esto?"

Tiempo de lectura: 2



Te voy a contar en los próximos minutos la historia de Antonio Pérez. Antonio es un nombre ficticio porque el protagonista me ha pedido confidencialidad. Pero su historia es verdad. Antonio es un chico de 27 años de una ciudad pequeña de España. Ha estudiado dos grados. Acabó el primer grado en 2015. Antonio, gracias a un convenio de la universidad en la que estudiaba realizó unas primeras prácticas en las que ganaba 450 euros al mes. Las primeras prácticas se acabaron, consiguió una segundas prácticas en las que no cobraba nada. Y cuando se acabaron estas segundas prácticas consiguió las terceras en las que cobraba 500 euros. Como Antonio es un luchador, hace cinco meses decidió marcharse a Londres para trabajar cuidando niños. Se ocupa de los niños y, de paso, aprende inglés. La historia de Antonio es dura, pero no es la más dura que te podría haber contado. Hoy ha presentado un estudio el Consejo de la Juventud de España que casi dos millones de jóvenes españoles entre los 16 y los 29 años están en situación de pobreza relativa y 600.000 se encuentran en una situación de pobreza severa. La pobreza severa significa no tener calefacción o no pueden comer bien. La tasa de paro juvenil es del 33 por ciento. Hemos salido de la crisis, sí. Se ha creado mucho empleo, sí. Pero la desigualdad ha aumentado. Seis de cada diez contratos de los jóvenes españoles son temporales. Esta situación hace que no se puedan plantear un futuro, salir de casa o tener hijos. Campos Iturralde, uno de los autores del estudio, destaca que en esta situación emanciparse es muy complicado. ¿Cómo no va a ser complicado? La devaluación salarial puede ser un modelo para tiempos de crisis, pero no puede ser un modelo económico para siempre. Luego nos extrañamos de que los nacimientos hayan descendido a niveles que no se conocían desde la postguerra. No hay quien tenga un hijo. Hay algo en el estudio que es especialmente doloroso, los jóvenes, dicen los autores, acusan un importante desencanto y apatía. ¿Qué sociedad es esta que deja a sus jóvenes desencantados y apáticos? De esto de lo que tendríamos que estar hablando todo el día y no de otras chorradas que nos ocupan habitualmente. Nuestros jóvenes están sin trabajo, en situación de pobreza y desencantados y apáticos. ¿Hablamos de esto?