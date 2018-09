De Haro a las 18h: "Los socios del Gobierno han querido montar un circo que ha tenido como maestro a Rufián"

Tiempo de lectura: 1



Con motivo de la comparencia en la Comisión de Investigación de la financiación del PP de Jose María Aznar, los socios del Gobierno han querido montar un circo. Un circo que ha tenido como maestro de ceremonias a Rufián, el diputado de ERC. No es de recibo que una comisión de investigación se convierta en una ocasión para vertir todo tipo de descalificaciones personales. Aznar ha afirmado fundamentalmente dos cosas: que la condena de la sentencia del Caso Gurtel, de la primera época del caso Gurtel lo fue por muy poco. Aznar ha argumentado que solo se ha condenado al PP a título lucrativo por 245.492 euros, el dinero que se ahorró en las campañas electorales de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en el año 2003. La condena a título lucrativo no es penal es civil. ¿Lleva en esto razón? Si lleva razón. Aznar ha asegurado también que no hubo caja B en el PP. ¿Lleva en eso razó Aznar? No , al menos, en lo que se refiere a la verdad jurídica de este momento. Porque ahora mismo hay una sentencia de la Audiencia Nacional, es verdad que no es firme, que da por probada la caja B.