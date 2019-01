De Haro a las 18h: "Las tragedias son un enigma que no se resuelve buscando un chivo expiatorio"

Tiempo de lectura: 2



"Seguimos muy pendientes de las labores de rescate que desde el domingo se llevan a cabo en Totalán para encontrar al pequeño Julen. Los equipos de rescate están excavando dos túneles para conectar con el pozo en el que cayó Yulen. El empresario que hizo el pozo ha asegurado que lo selló en su momento.

Esta mañana la subdelagada del Gobiern en Málaga, María Gámez, ha confirmado que hay evidencias científicas de que la versión que dio la familia desde el principio era cierta: el menor cayó en el pozo.

Ha sido encontrado un pelo en el interior del pozo y después de hacer el análisis de ADN, se ha confirmado que el pelo pertenece al niño. Hoy hemos escuchado al padre, hemos escuchado el dolor de la familia. Un dolor difícil de imaginar

Desde el domingo todos los españoles seguimos la trágica historia de Yulen. Una historia que sentimos como propia. Seguimos con angustia y tensión lo sucedido en Totalán. Y esa angustia y esa tensión, por desgracia, dispara la duda y la necesidad de buscar un chivo expiatorio.

Se había extendido la duda sobre la versión que habían dado los padres: la versión de que el niño se había caído en el pozo. Hay veces que parece que es más razonable dudar que fiarse. Pero no suele ser así. Lo normal es que los padres quieran a sus hijos, lo normal es que lo dicen los padres sobre los hijos sea verdad.

El caso Yulen ha disparado las sospechas y ha disparado la búsqueda de un chivo expiatorio. Cuando sufrimos el zarpazo de cosas así nos quedamos más tranquilos si tenemos alguien contra quien gritar, alguien a quien echarle la culpa de que los pozos no están tapados, de que la ley no es la adecuada, de que la policía o los equipos de rescate no están haciendo lo suficiente.

Cuando haya suficiente serenidad podremos analizar todo lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien. Pero ahora es inutil intentar calmar nuestra ansiedad y nuestro dolor buscando un culpable. Las tragedias, la fatalidades, el mal son así: son un enigma, un enigma, un misterio, que no se resuelve buscando un chivo expiatorio. Buscar un chivo expiatorio es irracional, lo que no es irracional es intentar encontrar un sentido a tanto dolor".