De Haro a las 18h: "Las aguas desde hace meses están muy revueltas en Ciudadanos"

El partido que llegó a la política nacional para regenerarla, para hacer política bonita, ha caído en lo que siempre critico de los partidos tradicionales, del bipartidismo. A estas alturas todos sabemos que las primarias funcionan mal y que hacer falta mucha suerte para hacer frente al candidato que pone la direccción. Es lo que ha pasado en Ciudadanos con las primarias a la presidencia de Castilla Leén. Albert Ribera se encargó personalmente de pRomocionar el fichaje de Silvia Clemente, la que había sido presidente de las Cortes de Castilla Leon y llevaba 20 años en la vida política de manos del PP. El fichaje era parte de la operación de captación de talento de otros partidos.

Las aguas desde hace meses están muy revueltas en Ciudadanos. Se critica, sobre todo, el personalismo de Rivera. Unos pocos o unos muchos consideraban que Clemente no aportaba nada. 20 años en el PP no son, decían los críticos, una buena tarjeta de presentación. Mas cuando había algunos posibles beneficios a su marido cuando era consejera de Agricultura. Silvia Clemente designada por Rivera, iba camino de convertirse en la candidata indiscutible hasta que apareció Francisco Igea, un médico, verso libre recién llegado a la política en la penúltima legislatura. Este fin de semana se han celebrado las primarias, telemáticas, y se proclamó a Clemente como ganadora por un estrecho margen: 35 votos. Pero a Francisco Igea no le salían las cuentas porque no cuadraban los sumos emitidos con los de que cada candidato. Igea apeló a la Comisión de Garantias y se ha descubierto que hubo 81 votos que salrieron de un solo ordenador.

El fichaje de talento parece haber acabado en pucherazo.

Francisco Igea va a ser candidato a pesar del dedazo de Rivera. En el PSOE no están dispuestos a que eso suceda. Ese fin de semana se han elaborado las listas para el 28 de abril en Andalucia, en los últimos días se ha hecho lo mismo en otras provincias. Sánchez ha conseguido imponer sus candidatos en varias provincias andaluzas, pero las direcciones provinciales se han rebelado enSevilla, Córdoba, Cádiz, Almería, Y lo mismo ha sucedido en Zaragoza, Teruel, Palencia y León. Esas listas tienen que se r supervisadas por la dirección de Madrid, por la Comisión Federal de Listas. Y hoy Ábalos ya ha dejado claro que hay lo que mande la dirección del partido.

Ábalos ha advertido que no se deben enfadar los compañeros de las direcciones provinciales y que no creen conflictos. Dicho de otro modo, que en el PSOE manda Sánchez.