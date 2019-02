De Haro a las 18h: "El independentismo con el que negocia Sánchez no duda en compararse con ETA"

Tiempo de lectura: 2



Esta tarde el equipo de Sánchez está negociando a contrareloj con la Generalitata para poner en marcha ese mesa de partidos con relator mediador incluido que frene la enmienda a la totalidad del PDECAT y permita reiterar la de ERC. Esta mañana Pedro Sánchez ha estado en el Consejo Europeo de Estrasburgo, contradicciones del presidente, defendiendo la calidad de la democracia española frente a las mentiras del independetismo ante el que cede. Sánchez, esta mañana, ha estado enigmático y ha asegurado que la democracia no puede gobernar contra las minorías. ¿Ha defendido el presidente del Gobierno con estas enigmáticas palabras a la minoria independentista? Porque el independentismo es una minoría, una minoría muy amplia, pero una minoría que tiene menos votos que una mayoría constitucionalista. Desde luego que no se puede gobernar contra las minorías, pero tampoco se le puede entregar el Gobierno a una minoría que quiere imponer una solución contraria a la Constitución. Sánchez también ha asegurado que “Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral se resiente la democracia". ¿Estaba Sánchez con estas palabras criticando al independetismo o a Vox, el PP yo a Ciudadanos por convocar la manifestación del domingo? No tengo ningún interés en entrar en esta cuesión. La verdad es que ya es una desgracia que nos hagamos la pregunta porque el solo hecho de que Sánchez pueda hablar igual de los independentistas que de los constitucionalistas significa que estamos en un momento crítico. Pablo Casado ha afirmado esta mañana en una entrevista a Efe que la negociación de Sánchez con el independentismo se parece a la que tuvo Zapatero con ETA. Habrá quien piense que Casado se ha pasado al hacer esta comparación. El problema es que el independentismo la ha confirmado, también esta mañana, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragones, ha comparado al relator famoso con las personas que intervinieron en los contacos con ETA. El independentismo con el que negocia Sánchez no duda en compararse con ETA.