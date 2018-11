De Haro a las 18h: "Hoy hemos tenido un retrato del momento político de un Gobierno empeñado en resistir"

Tiempo de lectura: 1



Hoy hemos tenido un retrato fiel del momento político de un Gobierno empeñado en resistir a toda costa. Sánchez está empeñado en resistir a toda costa sin presupuestos y sin apoyos, haciendo grandes anuncios que luego se quedan en muy poco. Hace dos meses Sánchez anunció una reforma de la Constitución para limitar los aforamientos de los políticos. Hoy la vicepresidenta Carmen Clavo ha concretado que el megacambio es microcambio. La reforma de los aforamientos, dos meses después, es solo un ateproyecto de reforma de la Constitución que requiere 3/5 del Congreso, que no ha sido consensuado, es rechazado por PP y Ciudadanos y que abre la puerta al referéndun que solicita Podemos. Si saliera adelante solo los diputados y senadores dejarían de estar aforados, aunque mantendrían su aforamiento para los posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. El Consejo de Estado ha recomendado una reforma más global, de eso no sabemos nada. Sánchez anuncia mucho cumple poco y sigue haciendo como que no entera de lo que pasa en Cataluña. El ministro astronauta ha dicho que no se ha enterado de la huelga de estudiantes en Barcelona. De momento ha habido un acuerdo con los médicos catalanes, pero quedan los profesores, los funcionarios, los estudiantes. ¿Torra ha reconocido que Cataluña va mal desde que quiere ser independiente? No que va, Torra quiere apagar el inciendio con más gasolina, con la República.