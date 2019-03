De Haro a las 18h: "No hay que empobrecerse con la agenda de los partidos"

Tiempo de lectura: 2



Como en todas las campañas, los partidos políticos polarizan la campaña electoral. Reyes Mate nos ha explicado en este programa la polarización y la división de la vida política.

Política de la división, del enfrentamiento de los ciudadanos. Polariza por los populismos Hay quien teoriza que eso es lo que hay que hacer, uno de los que defiende que es necesario polarizar la vida social es Steve Bannon, el gran asesor de Trump que ahora trabaja para partidos españoles. Bannon señala como algo muy positivos que aumente el populismo y el nacionalismo.

Ayer en una entrevista en el País defendía la división. Bannon se ha aprovechado de las nooticias falsas, de la desinformación, de un uso de las redes sociales que aisla a las personas en tribus, a la utilización del miedo con fines políticos. Los partidos políticos que no son populistas no han llegado –todavía hay grandes diferencias– a una tergiversación e instrumentalización de la realidad tan radical para aprovecharse de un miedo creado o existente. Pero en la política española y europea cunde la tendencia a exagerar las diferencias, a centrarse en problemas inexistentes, a no afrontar en su complejidad los auténticos problemas, a alentar las enemistades y a silenciar las conversaciones públicas, los puntos positivos de construcción.

A pesar de la rotundidad con que se formulan ciertas diferencias, es posible encontrar muchas aproximaciones fuera del terreno ideológico cuando se afrontan problemas concretos como, por ejemplo, la necesaria mejora de la productividad o de la educación. Lo hemos visto en la última crisis. Se comparten preguntas, perplejidades, la conciencia de que un mundo ha desaparecido. Junto al conflicto, evidente, hay confluencias (no solo en la valoración del mercado y del Estado o en lo esencial del modelo autonómico) cuando la agenda la impone la vida.

Cuanto más tienden los partidos a simplificar y a colonizar el espacio público con enemistades, más necesario es, un mayor gr “un mayor grado de participación de la ciudadanía en un debate y una acción colectiva razonables”. Ese debate está formado por múltiples conversaciones que ya están en marcha a la salida de los colegios, entre los profesores perplejos por los retos de la digitalización, entre los pequeños empresarios que quieren dar mayor tamaño a sus empresas, entre quien intuye que no podemos vivir juntos sin silenciar las cuestiones del sentido. La primera política es potenciar esas experiencias y alentar esas conversaciones sin dejarse empobrecer por la agenda de los partidos.