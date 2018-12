De Haro a las 18h: "No hay nada como perder votos para empezar a darte cuenta de que te has equivocado"

Tiempo de lectura: 2



Pablo Iglesias se arrepiente. Se arrepiente más de unas cosas que oytras. Bienvenido sea el arrepentimiento si es sincero, se arrepiente de su pasado en favor de la tiranía de Venezuela y de sus intolerables declaraciones machistas contra Mariló Montero. Iglesias ha estado en la comisión de financiacion ilegal de partidos políticos y ha pedido perdón también por haber asegurado que azotaría a Mariló Montero. De lo de Venezuela se ha arrepentido pero poquito. Dice cosas que no comparto. Esto merece un gran aleluya .El perdón existe. El tiempo y los hechos mostrarán si este arrepentimiento es sincero. No hay nada como perder vostos, como saber que no estás tomando el cielo por asalto para empezar a darte cuenta de que te has equivocado. Pero a Iglesias se la visto muy alterado en el Senado cuando le han hablado de la financiación de Podemos con dinero del régimen chavista. Pablo Iglesias ha reiterado varias veces que los tribunales han absuelto a Podemos de una posible financiación ilegal. Las decisiones que Pablo Iglesias ha citado son todas consecuencia de la inadmisión a tramite de una querella ante el Supremo del nefasto sindicato Manos Limpias. El Supremo dijo dos cosas que no era delito que la productora de Pablo Iglesias se finaciera con dinero de Venezuela y de Irán, la fiscalía aseguro que no era delito en 2014 la financiación ilegal. Los jueces archivaron la querella porque estaba basada en información periodística, o sea que no ha habido una absolución. Esa es la verdad jurídica. La verdad periodística es que ABC publicó en 2016 una carta en la que Chavez aprobaba la entregaen 2008 de 7 millones al CEPS, el embrión de Podemos. Aquellos dineros han provocado hasta hoy un posición de Podemos favorable al chavismo. Esperemos que la petición de perdón sea sincera