De Haro a las 18h: "Hay demasiados criterios políticos en la justicia española"

Carlos Lesmes lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a equivocar. El presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, que está en funciones y que llegó al puesto de la mano del Gobierno de Rajoy, ha vuelto a equivocarse. Esta mañana se ha celebrado la entrega de los despachos a los 88 nuevos jueces. En esa ceremonia en la que , Lesme ha pedido a los nuevos jueces que defienda el irrenunciable imperio de la ley. El error no está en las palabras de Lesmes que si intachables sino dónde las ha pronunciado. Tradicionalmente esta entrega de los despachos judiciales se realiza desde hace 20 años en Barcelona. Y Lesmes argumentando que se celebra el 40 aniversario de la Constitución se la ha traído a Madrid. Justo en el año en el que era más necesario que se quedara en Barcelona para que el Estado, el poder judicial no retroceda en Cataluña. En esa entrega de despachos judiciales ha estado el Rey Felipe VI. Y hay quien argumenta que ha sido prudente que el Rey no tuviera que acudir a una entrega de despachos judiciales en la que se le hubiera podido faltar al respeto y en la que hubiera tenido que ver muchos lazos amarillos. No es argumento. Entre el retroceso del Estado en Cataluña y tener que tragar con algunos lazos amarillos, es preferible tragar con algunos lazos amarillos. Carlos Lesmes en este caso puede haber actuado con la sugerencia del Gobierno. Pero eso no es ni eximente ni excusa. Carlos Lesmes ha sido el responsable último de uno de los mayores desprestigios que ha sufrido el Tribunal Supremo en un momento tan delicado como las vísperas del juicio del 1 de octubre. Fue Carlos Lesmes el que nombró a Luis Maria Diaz Picazzo como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. Díaz Picazzo era un hombre sin experiencia para presidir esa sala como se vio en el casa de las hipotecas. Fue Diez Picazzo el que convocó un pleno para corregir la decisión de que fueran los bancos los que pagaran el impuesto de actos jurídicos documentados. Diez Picazzo sabía que se iba estudiar ese asunto, lo dejo pasar y como la sentencia cambiaba la doctrina del Supremo exigiendo el impuesto a los bancos, convocó a posteriori un pleno que tenía que haber convocado antes de que hubiera sentencia. El hombre de Lesmes forzó una corrección que dejó por los suelos al Supremo y que permitió a Sanchez presentarse como el justiciero. Hay demasiados criterios políticos en la justicia española.