De Haro a las 18h: "El fracaso no es de los adolescentes, el fracaso es de los padres"

Nuestro Gobierno dice que está estudiando prohibir, como se ha hecho en Francia, la utilización de los móviles en los colegios. Tener que recurrir a una prohición por ley de algo, siempre es un mal menor. Prohibir por ley algo significa que, en cierto modo, hemos fracasado. A lo mejor en esto de los móviles hemos fracasado con nuestros hijos. En España, a los 12 años un 75 por ciento tiene ya un móvil. No es un fracaso que los preadolescentes o los adolescentes tengan un móvil. No se le pueden, no se le deben, poner puertas al campo. El problema es que no todos esos adolescentes usan bien el móvil: la prueba es que cada vez tenemos más ciberacoso, cada vez tenemos más adictos a las pantallas, cada vez tenemos más deficit de atención. El fracaso no es de los adolescentes, el fracaso es de los padres. Al adolescente habrá que hacerle comprender que mientras no sea mayor, el móvil no puede ser privado. Pero sobre todo, el adolescente necesita algo más interesante que hacer que estar todo el día colgado de una pantalla, y para que tenga algo más interesante que hacer los adultos tenemos que ponernos las pilas.