De Haro a las 18h: "ERC no va a ser devorada por el tigre del independentismo porque ERC es independentismo"

Este es uno de los momentos estelares de una película de Mariano Ozores, de 1969 que se llama El taxi de los conflictos. Una jovencísima Lola Flores, acompañada por el Pescaílla."Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena..."

Sánchez esta tarde ha salido de Twitter y de las entrevistas más o menos amables que le hacen en TVE y ha comparecido en Sesión de Control en el Senado. Por si no te acuerdas de que era una sesión de control es una cosa que hacen los presidentes del Gobierno que comparecen para responder a los grupos parlamentarios. Sánchez que en el argumenatario que le ha preparado Iván Redondo para la campaña tiene el presentarse como víctima de la derecha trifálica y del independentismo, cuando el senador de ERC Joaquin Ayats le ha reprochado haberse levantado de la mesa de negociación le ha respondido esto.

ERC puede terminar "devorado por el tigre del independentismo"

Es difícil que ERC acabe devorada por el tigre del independentismo porque ERC es el independentismo. Este tigre que para Sánchez esta tarde es devorador carnes morenas, ayer en la entrevista de TVE era un socio con el que no descartaba pactar.

Son las palabras de Sánchez ayer en TVE, se dió mucha prisa Sánchez en utilizar TV

Lo más destacado de la entrevista fue que Sánchez no cerró la puerta a llegar a nuevos acuerdos con los partidos independentistas. Sánchez no tiene problemas de Incurrió en varias contradicciones porque al mismo tiempo que dejaba la puerta a nuevos compromisos con el secesionismo se presentó como una víctima de ERC y del PDECAT. Sánchez rechazó por intolerable el documento de reivindicaciones que le entregó Torra en Pedralbes pero no explicó porque había sido negociando si ese texto no se podía mantener como referencia.

El tigre, o algunos de los tigres del indepentismo han declarado hoy en la sala de Plenos del Supremo. Raul Romeva, ex consejo de Esquerra, ha seguido la estrategia de Oriol Junqeras y se ha declarado un preso político. Jordi Turrull, el que fuera segundo de Puigdemont ha asegurado que la Generalitat no puso un euro para el uno de octubre y ha justificado la desobediencia al Constitucional porque dice hubo un mandato popular. Ni un paso atrás de los responsables de haber querido hacer Cataluña independiente.

El tigre responsable del 1 de octubre sigue donde estaba.