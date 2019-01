De Haro a las 18h: "No sé dónde vamos a llegar con esto de la corrección política"

Tiempo de lectura: 2



El acuerdo a dos bandas para concretar el relevo en Andalucía tiene muy revuelto el gallinero político. Parece que después del acuerdo con VOX, algunos dirigentes del PP están demasiado preocupados por ser los primeros en luchar contra la violencia machista y contra la violencia animal. Que no quede ninguna duda de que el PP es el partido más feminista y más animalista. Eso es lo que debía tener en el subconsciente Ruth Beitia, en unas declaraciones que ha hecho esta mañana a Onda Cero. No se dónde vamos a llegar con esto de la corrección política. Beitia ha defendido los derechos humanos de los animales. Luego ha explicado que era un error del directo, la vida es así, la vida es en directo. El problema no es que Beitia Ruth haya tenido un lapsus, el problema es esta obsesión por lo políticamente correcto y el que haya quien sin lapsus esté convencido de que los derechos humanos y los de los animales son los mismos. Aprovechando el gallinero que se ha montado entre los tres socios en parejas de dos, que van a hacer posible el cambio en Andalucia, Susana Díaz parece que se ha tomado muy en serio lo de hacer oposición en Andalucía y ha asegurado que la inestabilidad ya se ha adueñado de Andalucia. Susana Díaz tiene experiencia como presidenta de la Junta, pero se le nota poca experiencia como líder de la oposición, es lo que tiene haber llegado al cargo desde arriba. Juan Manuel Moreno no ha tomado posesión, todavía no hay Gobierno y Susana Díaz ya ve inestabilidad y además ha anunciado que va a repetir como candidata. Que sepamos tampoco hay, de momento, que sepamos unas elecciones convocadas. A Susana Diaz que se está estrenando en sus tareas de oposición a lo mejor habría que explicarle que cuando uno no está en el Gobierno hay que esperar a que haya elecciones para ser candidata. A lo mejor es que a Susana Diaz le pasa lo que a Beitia Ruth, que le traiciona el directo. Que le traiciona la preocupación porque Sánchez la descabalga para el momento, por ahora lejano, de que haya que nombrar candidato. Y en el gallinero andaluz, los gallos de Ciudadanos están muy empeñados en representar su papel de bisagra exquisita y en poner problemas donde no los hay para no mancharse. En otras circunstancias el acuerdo del PP y Vox sería un acuerdo absolutamente asumible por Ciudadanos pero como hay que sacarle punta Villegas le ha sacado punta a la de la Consejería de Familia y ha asegurado que hay que incluirla en una consejería con otras competencias.