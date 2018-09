De Haro a las 18h: "Ni en el Congreso ni en los bares se habla de Manuel, de Yessica, de Clara y muchos más"

Tiempo de lectura: 1



Hay algo que no funciona. En las últimas horas, hemos hablado del 6 a Croacia, de lo mala o lo buena que es la tesis doctoral del presidente del Gobierno, de la ex-ministra Montón. En las últimas horas, hemos hablado de posibles semanas de una galaxia alienígena, de cómo debemos ponernos el chándal fuera del gimnasio, se hacen virales las anécdotas más irrelevantes. Pero ni en el Congreso ni en los bares se habla de Manuel, de Yessica, de Clara y de muchos más. Son los ninis de nuestro país, uno de cada cinco de nuestros jóvenes entre 19 y 29 años no estudia ni trabaja. ¿Dónde se está discutiendo de cómo conseguir que vuelvan a estudiar y/o a trabajar? Somos el país de la OCDE con más alumnos repetidores en la ESO de la OCDE. El 34 por ciento de los jovenes españoles no han cursado Bachillerato. La FP no acaba de funcionar ¿Dónde se están discutiendo las causas de este fracaso? ¿Quién está buscando los buenos colegios, los buenos maestros, los ejemplos positivos que consiguen superar este fracaso? Tenemos una crisis educativa bestial, sufrimos una auténtica crisis educativa, un genocidio educativo. Pero miramos para otro lado. Hemos dejado que los polítícos de izquierda y de derecha idealicen un sistema educativo falso, nadie ha buscado un pacto de educación. Es una tragedia que nos dediquemos a hablar de la tesis de Sánchez, de todas las chorradas habidas y por haber, mientras nuestros jóvenes abren la boca sin estudiar ni trabajar.