De Haro a las 18h: "Casi un 40% va decidir su voto estos días o cuando se acerque más el 28 de Abril"

Arranca la semana y aprieta la pre-campaña electoral. Una pre-campaña electoral que es más decisiva que nunca porque casi un 40 por ciento va decidir su voto estos días o cuando se acerque más el 28 de Abril. Cada vez hay menos de eso que antes se llamaba el voto de peretencia. El fin de semana nos ha dejado claro que Sánchez va a hacer una campaña absolutamente personalista, aprovechándose de los recursos de Moncloa, sin dar mucho espacio a su partido. El domingo se llevó a un club de personas afines para hacer un homenaje en el sur de Francia a Azaña y a Machado que no tenían nada que ver con Azaña y Machado. La institución de la presidencia del Gobierno, la historia tergiversada, a favor de Sánchez. Mucha campaña va a tener que hacer Sánchez que, según GAD3, necesita a los independentistas y a Bildu para gobernar. Y hoy Abalos, su mano derecha, ha asegurado que está dispuesto a debatir con todos.

Pero quien más está apretando en las últimas horas es Ciudadanos. En el partido de Rivera están convencidos de que estas elecciones son la gran oportunidad para adelantar al PP y para llegar a Moncloa. En Ciudadanos piden más madera. Arrimadas ya es candidata a las elecciones y hoy ha cargado contra Vox,

¿Por qué carga Arrimdas contra Vox? ¿No es muy diferente el votante de Vox conservador y el votante liberal de Ciudadanos? Pues no, no hay votos de pertenencia, y en el mundo líquido en el que que vivimos quien piensa por la mañana votar a Ciudadanos a mediodia piensa en votar al PP y por la noche a Vox. Por eso en Carlos Herrera Rivera ha insistido en su voto a Sánchez, para no perder a los posibles botantes de Vox. Más madera, la que fue presidente de las Cortes de Castilla y Leon, Silvia Clemente se ha presentado hoy como candidata de Ciudanos

Mañana se presentará el ex socialista Joan Mesquida, que estuvo en el Gobierno de Zapatero, como candidato del partido naranja a la presidencia de Baleraes. Ciudadanos saca pecho y se revindica como la formación capaz de fichar a todos. El entusiasmo de Ciudadanos no se compadece con la media de las encuestas en la que Ciudadanos ha descendido de los 20 puntos a 18 puntos en las últimas semanas. Además Ciudadanos suele ser un partido que queda muy bien en las encuestas pero luego tiene peores resultados. En diciembre de 2015 las encuestas le daban entre 60 y 70 diputados y acabó con 40. En junio de 2016 bajó a 32. En cualquier caso a estas alturas del partido según la encesta de GAD 3 PP, Ciudadanos y Vox tienen tres escaños menos de la mayoría. Ciudadanos no suma suma bastantes y Vox en 35 provincias, las que tienen menos de 7 diputados, si no saca al menos el 15 restarará para conseguir una mayoría alternativa.