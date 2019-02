De Haro a las 18h: "Sánchez, que tan listo es, debería saber que el independentismo es insaciable"

Tiempo de lectura: 2



Pedro Sánchez ha hecho triple carambola para evitar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Sabíamos que Pedro Sánchez era un resistente, un escritor de libros, un líder aéreo, un adicto a su imagen, pero no sabíamos que era un excelente jugador de billar. Su disposición a aceptar un mediador en el diálogo con los independentistas, como si España fuera Irlanda del Norte, le ha permitido al secesionismo ponerse estupendo en vispera del juicio por el proces. A pesar de la cesión de Sánchez, Elsa Artadi, portavoz de la Generalitat se ha puesta estupenda y ha asegurado que lo que le da Sánchez es poco, que ellos quieren un mediador pero no de una mesa catalana de partidos sino de una mesa nacional. Sánchez que tan listo es debería saber que el independentismo es insaciable. Sánchez ha conseguido poner en pie de guerra a los barones que tienen elecciones en mayo y que se acuerdan muy bien de lo que sucedió en Andalucía. Garcia Page le ha dicho a Herrera aquí en Cope que no hay más mesa de partidos que el Parlamento. La vicepresidenta Carmen Calvo que se ha pasado el día dando manotazos ha criticado a sus compañeros de partidos por recordarle a Sánchez que con la soberanía no se juega. Calvo ha asegurado que están mal informados. Y tercera carambola, Sánchez le ha dado el argumento perfecto para que el PP, Ciudadanos y Vox, con un argumento concreto y un hecho muy preciso, le acusen de haber hecho una cesión que va más allá de los límites constitucionales. Casado y Rivera han convocado una manifestación para este domingo en la plaza de Colón, a la que se han sumado los líderes de Vox. Casado ha acusado a Sánchez de felonía, es decir de traición. Y no ha descartado una moción de censura. Moción de censura que estaría condenado al fracaso, pero que podría aumentar la presión sobre Sánchez que tiene el tristísimo honor de haber polarizado aún más a España. Todo por unos meses más en Moncloa.