De Haro a las 18h: "Es un retoceso que Barcelona se quede sin VTC"

Hoy era un día para que el sector del taxi pudiera celebrar un éxito. Al menos en Barcelona. Hoy ha entrado en vigor en Cataluña el decreto que exige una precontratación de 15 minutos a las VTC. El decreto aprobado por un Gobierno de la Generalitat que ha cedido a las exigencias de los taxistas. Eso supone que desde no hay ni UBER ni Cabify en Barcelona porque estas dos empresas, en señal de protesta, han dejado de dar servicio en la ciudad. Igual están muy satisfechos en la Generalitat de Torra de haber dejado Barcelona sin servicio de VTC. Muy moderno esto de que Barcelona no tenga VTC. Las dos empresas han anunciado ERES que afcetarán a casi 3.000 personas y la Generalitat les ha exigido que entreguen las licencias. La Generalitat quiere darle las licencias a compañías dispuestas a aceptar las condiciones de los 15 minutos. Es un retoceso que Barcelona se quede sin VTC. Según dice el presidente de la patronal de VTC, Josep María Goñi, la Generalitat tenía tan claro que Barcelona no puede estar sin VTC que les ofeció trabajar sin licencia. La Generalitat lo ha negado. En cualquier caso es que una ciudad como Barcelona se queda sin este servicio. Muy moderna se queda Barcelona. Colau ha presumido hoy de que Barcelona es la capital de la movilidad. Colau quiere ampliar a precontratación a una hora. En Madrid, el presidente de la Comunidad, después 12 días se mantiene firme. Los taxistas de Madrid han cambiado sus reclamaciones y ya no piden que sea la Comunidad de Madrid la que regule una contratación mínima. Quieren que sean los ayuntamientos. Hoy iba a ser un día de triunfo del taxi, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha aguado la fiesta. La Audiencia de Madrid ha confirmado un fallo del juzgado número de 2 de lo Mercantil de julio. Y ese fallo decía, en contra de una reclamación de la Federación Profesional del Taxi, que no era competencia desleal la actividad de Maxi Mobility, la filial de Caby, porque solo media entre usuarios y conductores. La justicia establece que hay competencia desleal cuando los vehículos de Cabify no cumplen la ley de transporte. Dicho de otro modo, la empresa que ofrece los coches de Cabify, por ofrecer los servicios no hace competencia desleal. Los VTC no son competencia desleal por existir. Se puede, y se debe intentar ordenar la convivencia del mundo anológico, el taxi, y el mundo digital, la VTC. Pero no se puede pretender hacer desaparecer a los VTC o ponerle unas condiciones que las inútiles.