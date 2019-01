De Haro a las 18h: "Alfonso Guerra es la voz de un socialismo histórico que ya no existe en este país"

Tiempo de lectura: 2



Este es el sonido que sonido que Sánchez no quiere oir. Sánchez no quiere oir el sonido del vidrio de botellas de vino o de whisky en sus viajes por lo ancho y lo largo de este mundo. El presidente del Gobierno está otra vez de viaje, esta vez rumbo a Santo Domingo y a México. Pero ha decretado la ley seca y hemos sabido que él viaja mucho sí, pero sin un cargamento extra de alcohol, como si viajaba, según la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. A Sofia Hernanz, ayer en el Congreso, no se le ocurrió otra cosa para defender los viajes de Sánchez que llamar borracho a Rajoy. Sánchez viaja bebiendo agua y solo agua a Costa Rica y México y le deja encargado a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que apriete a los socios: si no los apoyan, elecciones. Sánchez, con las encuestas en las mano, encuestas que hablan de una mayoría absoluta de VOX, PP y Ciudadanos, presiona a los independentistas. Ya le han respondido desde el PDECAT, el portavoz de Economía Ferrán Bel, ha exigido que haya un foro de partidos en el que se hable de la secesión. Hoy un socialista histórico, Alfonso Guerra, lo ha explicado mejor que nadie en estos micrófonos: el problema de Sánchez es fundacional, no se puede gobernar con 84 diputados y el apoyo de Bildu. Alfonso Guerra es la voz del socialismo histórico, un socialismo, que para desgracia del país, ya no existe. Albert Rivera se mostraba ayer dispuesto también en los micrófonos de Cope a pactar con el socialismo de Guerra y no con el de Sánchez. Pues si la condición que pone Rivera para pactar con los socialistas es que el PSOE sea el de Guerra y no el de Sánchez no habrá pacto. Porque no hay otro PSOE más que el de Sánchez. Y sin embargo el PP lo ha entendido al reves, y la vicesecretaria de comunicación Marta González esta mañana le ha pedido explicaciones a Rivera. Es evidente que a Ciudadanos le gustaría pactar con el PSOE. Pero según las últimas encuestas lo que suma es PP, Ciudadanos y VOX. La encuesta de las últimas horas es la que le da a Ciudadanos la alcaldía de Madrid si pacta con Vox y Ciudadanos.